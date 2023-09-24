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الفلبين تصدر تحذيرًا صحيًا بعد تأثر العاصمة وأقاليم مجاورة بغازات بركانية

9/24/2023 6:03:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفث بركان صغير لكنه مضطرب قرب عاصمة الفلبين مانيلا كميات أعلى من المتوسط ​​من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني اليوم الجمعة مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في خمس مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وقال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل إنه رصد نشاطا في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، مما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.

وظل التحذير عند المستوى الأول على مقياس من خمسة مستويات، مما يعني“زيادة طفيفة في الزلازل والنشاط الدخاني أو الغازي للبركان”.

ويقع البركان تال في بحيرة ذات مناظر خلابة في إقليم باتانجاس بالقرب من مانيلا، ويبلغ ارتفاعه 311 مترا وهو من بين أكثر البراكين نشاطا من بين 24 بركانا في الفلبين.

وعلقت السلطات الدراسة الجامعية في عشرات البلدات والمدن بأقاليم مختلفة فضلا عن خمس مدن في منطقة العاصمة.

وطلبت هيئة الطيران اليوم الجمعة من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان.

وتقع الفلبين ضمن“حزام النار” في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.

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