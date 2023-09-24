جى بى مورجان يضع السندات المصرية قيد المراجعة السلبية لـ3 إلى 6 أشهر

جى بى مورجان يضع السندات المصرية قيد المراجعة السلبية لـ3 إلى 6 أشهر
التاريخ
9/24/2023 6:03:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) الدولار يتراجع 2% فى العقود الآجلة أجل عام إلى 39.85 جنيه
وضع بنك جى بى مورجان، السندات المصرية المقومة بالجنيه والمدرجة فى مؤشره للأسواق الناشئة على قائمة المراجعة السلبية، بحسب بيان للبنك.
وقال البنك فى البيان إن صلاحية انضمام مصر لمؤشر“جى بى آى” للأسواق الناشئة، ستقع تحت المراجعة لفترة من 3 إلى 6 أشهر، فى ظل ورود ما يفيد بصعوبات تحويل العملة.
أضاف أنه إذا واصلت تلك الصعوبات تواجدها فسيدفعهم ذلك لحذف مصر من سلسلة المؤشرات التابعة لهم.
وأكد البنك أن مصر ستظل فى المؤشر لحين انتهاء المراجعة، ويأتى ذلك فى خطوة شبيهة لما أعلنه بنك مورجان ستانلى فى يونيو الماضى حول وضع الأسهم المصرية ضمن مؤشراته للأسواق الناشئة قيد المراجعة.
وتعانى مصر من أزمة عملة أجنبية منذ الربع الأول من العام الماضى عندما تخارج المستثمرون الأجانب بشكل مفاجىء من سوق الدين الحكومى مخلفين ضغوطًا على الجنيه تسببت فى فقدانه نصف قيمته فى الشهور التالية، وازدهار سوق غير رسمية للعملة أثرت على موارد البلاد الرسمية من النقد الأجنبى.
وعادت مصر لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة مطلع 2022، بعدما توسعت فى حجم الإصدارات الدولية والمحلية من السندات، إذ يشترط المؤشر أن يكون الرصيد القائم من السندات بالعملة المحلية لا يقل عن مليار دولار، وأن يكون المتبقى فى عمر السندات لا يقل فى المتوسط عن 2.5 سنة.
ووفق بيانات وزارة المالية عن أول 11 شهر من العام المالى الماضى، انخفضت أرصدة السندات القائمة إلى تريليون و985 مليار جنيه تعادل 55% من الأرصدة القائمة مقابل 2 تريليون و878 مليار جنيه تمثل 64% من الأرصدة بنهاية العام المالى 2021/2022.
وبحسب بيانات جى بى مورجان بنهاية يوليو الماضى، يبلغ الوزن النسبى لمصر فى مؤشر“GBI-EM Global Diversified” نحو 1% مقابل 1.85% وقت الإدراج، وفى مؤشر“GBI-EM Broad Diversified” تراجع إلى 0.79% مقابل 1.47% وقت الإدراج.
ويضم المؤشر السندات بالعملة المحلية لنحو 16 دولة بينها مصر، ويعتزم ضم سندات الهند خلال الفترة المقبلة.
وخلال تداولات نهاية الأسبوع ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 14.59% مقابل 14.11% فى تداولات الخميس.
وفى السياق نفسه، ارتفع الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام إلى نطاق ما بين 39.85 جنيه – 40.04، مقابل ما بين 40.7 جنيه و 40.89 جنيه، فى 13 سبتمبر.
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