جى بى مورجان يضع السندات المصرية قيد المراجعة السلبية لـ3 إلى 6 أشهر





وضع بنك جى بى مورجان، السندات المصرية المقومة بالجنيه والمدرجة فى مؤشره للأسواق الناشئة على قائمة المراجعة السلبية، بحسب بيان للبنك.

وقال البنك فى البيان إن صلاحية انضمام مصر لمؤشر“جى بى آى” للأسواق الناشئة، ستقع تحت المراجعة لفترة من 3 إلى 6 أشهر، فى ظل ورود ما يفيد بصعوبات تحويل العملة.

أضاف أنه إذا واصلت تلك الصعوبات تواجدها فسيدفعهم ذلك لحذف مصر من سلسلة المؤشرات التابعة لهم.

وأكد البنك أن مصر ستظل فى المؤشر لحين انتهاء المراجعة، ويأتى ذلك فى خطوة شبيهة لما أعلنه بنك مورجان ستانلى فى يونيو الماضى حول وضع الأسهم المصرية ضمن مؤشراته للأسواق الناشئة قيد المراجعة.

وتعانى مصر من أزمة عملة أجنبية منذ الربع الأول من العام الماضى عندما تخارج المستثمرون الأجانب بشكل مفاجىء من سوق الدين الحكومى مخلفين ضغوطًا على الجنيه تسببت فى فقدانه نصف قيمته فى الشهور التالية، وازدهار سوق غير رسمية للعملة أثرت على موارد البلاد الرسمية من النقد الأجنبى.

وعادت مصر لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة مطلع 2022، بعدما توسعت فى حجم الإصدارات الدولية والمحلية من السندات، إذ يشترط المؤشر أن يكون الرصيد القائم من السندات بالعملة المحلية لا يقل عن مليار دولار، وأن يكون المتبقى فى عمر السندات لا يقل فى المتوسط عن 2.5 سنة.

ووفق بيانات وزارة المالية عن أول 11 شهر من العام المالى الماضى، انخفضت أرصدة السندات القائمة إلى تريليون و985 مليار جنيه تعادل 55% من الأرصدة القائمة مقابل 2 تريليون و878 مليار جنيه تمثل 64% من الأرصدة بنهاية العام المالى 2021/2022.

وبحسب بيانات جى بى مورجان بنهاية يوليو الماضى، يبلغ الوزن النسبى لمصر فى مؤشر“GBI-EM Global Diversified” نحو 1% مقابل 1.85% وقت الإدراج، وفى مؤشر“GBI-EM Broad Diversified” تراجع إلى 0.79% مقابل 1.47% وقت الإدراج.

ويضم المؤشر السندات بالعملة المحلية لنحو 16 دولة بينها مصر، ويعتزم ضم سندات الهند خلال الفترة المقبلة.

وخلال تداولات نهاية الأسبوع ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 14.59% مقابل 14.11% فى تداولات الخميس.

وفى السياق نفسه، ارتفع الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام إلى نطاق ما بين 39.85 جنيه – 40.04، مقابل ما بين 40.7 جنيه و 40.89 جنيه، فى 13 سبتمبر.



