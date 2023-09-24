الحكومة تستهدف تفعيل مذكرات تفاهم لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 10 مليارات دولار





تستهدف الحكومة تفعيل مذكرات تفاهم مع 10 شركات للمشروعات التجريبية لإنتاج الهيدروجين فى مصر باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الحكومة تستهدف تفعيل مذكرات التفاهم حتى النصف الأول من العام المقبل، لتنفيذ المشروعات التجريبية لإنتاج الهيدروجين فى مصر بخلاف شركتى“ميرسك” و”سكاتك”.

ويعد ذلك أول خطوة من المراحل المستهدفة للمشروعات التى تستهدفها الشركات وفقاً لمذكرات التفاهم الموقعة، وتتضمن مرحلة تجريبية ومرحلة أولى ومرحلة ثانية.

وأضافت المصادر، أن مذكرات التفاهم المستهدف تفعيلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر تتضمن مشروع تجريبى لشركة أكتيس لإنتاج الطاقة المتجددة وتحليل كهربائى، والمشروع التجريبى مع شركة جلوباليك لإنتاج طاقة متجددة وتحليل كهربائى.

وكذلك مشروع تجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر لشركة مصدر الإماراتية يتضمن إنتاج الطاقة المتجددة وتحليل كهربائى، ومشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر أيضاً لشركات أيميا باور الإماراتية، و”إى دى اف EDF” الفرنسية، وتويوتا اليابانية.

واعتمدت مصر عددًا من الإجراءات والضوابط للاستثمار فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا لاستراتيجية مصر بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتضمن البداية وضع الأسس لسوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتقديم الدعم الوثيق والحوافز للمشاريع الأولية وإنشاء هيكل حوكمة مناسب للغرض.

وتليها مرحلة التوسع التى تتضمن تأكيد مكانة السوق فى اقتصاد الهيدروجين المتنامى باستخدام التكاليف المنخفضة للهيدروجين لدعم إزالة الكربون على نطاق أوسع فى مصر لتحل محل الهيدروجين الرمادى، وزيادة إنتاج الهيدروجين، ثم بعد ذلك مرحلة التكامل، والتى تتضمن الحفاظ على مكانة السوق لتأمين خفض الكربون فى الصناعة والنقل.

ووضعت الحكومة الهيدروجين ضمن استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2040، وتستهدف الخطة التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة لتصل نسبتها 42% مقابل نسبة تبلغ 21% حالياً.

وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة تنفيذية لتلقى الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتضم ممثلين من مجلس الوزراء والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.

كما وجه مدبولى، بالنظر فى إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التى ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفورى فى التنفيذ.