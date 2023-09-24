الحكومة تستهدف تفعيل مذكرات تفاهم لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 10 مليارات دولار

الحكومة تستهدف تفعيل مذكرات تفاهم لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 10 مليارات دولار
التاريخ
9/24/2023 6:03:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) العملية تستمر حتى النصف الأول من 2024.. و”أكتيس” و”جلوباليك” و”أيميا باور” ابرز الشركات
تستهدف الحكومة تفعيل مذكرات تفاهم مع 10 شركات للمشروعات التجريبية لإنتاج الهيدروجين فى مصر باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الحكومة تستهدف تفعيل مذكرات التفاهم حتى النصف الأول من العام المقبل، لتنفيذ المشروعات التجريبية لإنتاج الهيدروجين فى مصر بخلاف شركتى“ميرسك” و”سكاتك”.
ويعد ذلك أول خطوة من المراحل المستهدفة للمشروعات التى تستهدفها الشركات وفقاً لمذكرات التفاهم الموقعة، وتتضمن مرحلة تجريبية ومرحلة أولى ومرحلة ثانية.
وأضافت المصادر، أن مذكرات التفاهم المستهدف تفعيلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر تتضمن مشروع تجريبى لشركة أكتيس لإنتاج الطاقة المتجددة وتحليل كهربائى، والمشروع التجريبى مع شركة جلوباليك لإنتاج طاقة متجددة وتحليل كهربائى.
وكذلك مشروع تجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر لشركة مصدر الإماراتية يتضمن إنتاج الطاقة المتجددة وتحليل كهربائى، ومشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر أيضاً لشركات أيميا باور الإماراتية، و”إى دى اف EDF” الفرنسية، وتويوتا اليابانية.
واعتمدت مصر عددًا من الإجراءات والضوابط للاستثمار فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقا لاستراتيجية مصر بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتضمن البداية وضع الأسس لسوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتقديم الدعم الوثيق والحوافز للمشاريع الأولية وإنشاء هيكل حوكمة مناسب للغرض.
وتليها مرحلة التوسع التى تتضمن تأكيد مكانة السوق فى اقتصاد الهيدروجين المتنامى باستخدام التكاليف المنخفضة للهيدروجين لدعم إزالة الكربون على نطاق أوسع فى مصر لتحل محل الهيدروجين الرمادى، وزيادة إنتاج الهيدروجين، ثم بعد ذلك مرحلة التكامل، والتى تتضمن الحفاظ على مكانة السوق لتأمين خفض الكربون فى الصناعة والنقل.
ووضعت الحكومة الهيدروجين ضمن استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2040، وتستهدف الخطة التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة لتصل نسبتها 42% مقابل نسبة تبلغ 21% حالياً.
وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة تنفيذية لتلقى الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتضم ممثلين من مجلس الوزراء والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.
كما وجه مدبولى، بالنظر فى إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التى ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفورى فى التنفيذ.
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