سوق الحصص العقارية تنتظر تعديلات قانونية

وقال محمد سليم رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية، إن بدء سوق تداول الحصص العقارية تنتظر اعتماد مجلس الوزراء تعديلات المواد الخاصة بإشهار العقار بالإيداع في قانون 27 لعام 2018 والخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري، ومن ثم إقرارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوضح سليم على هامش فعاليات ورشة عمل عقدتها الرقابة المالية للصحفيين أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع يتم تحديده بنظام المزاد بقيمة أسمية استرشادية يتم تحديدها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.

وأوضح أن المشتري سيقوم بدفع جزء من قيمة العقار نسبة يتم تحديدها كضمانة لعملية الشراء في حال عقد المزاد، موضحًا أنه من الممكن أن يتم التداول في أكثر من يوم خلال الأسبوع في مرحلة لاحقة.

ولفت إلى أهم الشروط الواجب توافرها في العقار محل التداول، أن يكون مسجلًا بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد وله مدير استثمار، مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري، كما يجرى إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.

ومن المقرر دراسة اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملي الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقاري بهدف تعظيم العوائد على حملة الحصص.