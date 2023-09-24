لافروف يدعو العالم إلى منع الإنزلاق في حرب كبيرة

وقال لافروف – من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت –“إن البشرية تقف مرة أخرى اليوم، كما حدث كثيرا في الماضي، على مفترق طريق”، مضيفا أن“تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا؛ ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة وانهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها الأسلاف بشكل كامل”.

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أخذ زمام المبادرة لعقد“قمة المستقبل” العام المقبل، مضيفا“أنه لا يمكن ضمان نجاح هذا المسعى إلا من خلال تكوين توازن عادل لمصالح جميع البلدان الأعضاء مع احترام الطبيعة الحكومية الدولية لمنظمتنا”.

وكانت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انطلقت سابقا في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك بحضور قادة وزعماء العالم لتستمر حتى الثلاثاء المقبل.