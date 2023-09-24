الصناعة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ أكتوبر المقبل

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

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