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الصناعة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ أكتوبر المقبل

9/24/2023 6:03:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.


أ ش أ

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