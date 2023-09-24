الصناعة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ أكتوبر المقبل

الصناعة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ أكتوبر المقبل
التاريخ
9/24/2023 6:03:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.
أ ش أ
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