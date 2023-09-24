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((بنك مصر)) يعتزم إطلاق صندوق للاستدامة الربع الأول من 2024 - جريدة البورصة

9/24/2023 6:03:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > مصادر: الصندوق سيتبع المعايير الخاصة بـ”ستاندرد آند بورز”


كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن بنك مصر يعتزم تأسيس صندوق مؤشرات خضراء ESG خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضافت المصادر، أن البنك يستعد للتقدم للحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، وسيركز على الاستثمار فى الشركات الخضراء التى تلتزم المعايير البيئية، موضحة ان الصندوق سيركز فى البداية على الاستثمار فى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية خاصة وأنها تفصح عن مدى الالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة.

وصناديق الاستثمار الخضراء، هى صناديق الاستثمار المشتركة التى تمول الشركات التى تحترم المعايير البيئية والمجتمعية.

وأوضحت المصادر، أن الصندوق سيتبع مؤشر الاستدامة الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز المتعلق بالمؤشرات الخضراء والتى لها معايير محددة، لافتًا إلى أن حجم الصندوق لم يتم تحديده بعد.

وتابعت المصادر، أن البنك يدرس أيضًا قيد الصندوق العقارى الذى دشنه مؤخرًا فى البورصة، بعدما بلغ حجمه نحو 360 مليون جنيه، على أن يتم تأسيس صندوق عقارى جديد يستقطب الأفراد خلال العام المقبل برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه.

وفى ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين، صندوق استثمار عقارى تحت مسمى“صندوق استثمار مصر العقارى1′′؛ يستهدف الاستثمار فى الأصول التجارية ذات العائد الدورى، مما يتيح آلية للراغبين فى الاستثمار العقارى وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.

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