((بنك مصر)) يعتزم إطلاق صندوق للاستدامة الربع الأول من 2024 - جريدة البورصة

((بنك مصر)) يعتزم إطلاق صندوق للاستدامة الربع الأول من 2024 - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:03:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > مصادر: الصندوق سيتبع المعايير الخاصة بـ”ستاندرد آند بورز”
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن بنك مصر يعتزم تأسيس صندوق مؤشرات خضراء ESG خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضافت المصادر، أن البنك يستعد للتقدم للحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، وسيركز على الاستثمار فى الشركات الخضراء التى تلتزم المعايير البيئية، موضحة ان الصندوق سيركز فى البداية على الاستثمار فى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية خاصة وأنها تفصح عن مدى الالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة.
وصناديق الاستثمار الخضراء، هى صناديق الاستثمار المشتركة التى تمول الشركات التى تحترم المعايير البيئية والمجتمعية.
وأوضحت المصادر، أن الصندوق سيتبع مؤشر الاستدامة الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز المتعلق بالمؤشرات الخضراء والتى لها معايير محددة، لافتًا إلى أن حجم الصندوق لم يتم تحديده بعد.
وتابعت المصادر، أن البنك يدرس أيضًا قيد الصندوق العقارى الذى دشنه مؤخرًا فى البورصة، بعدما بلغ حجمه نحو 360 مليون جنيه، على أن يتم تأسيس صندوق عقارى جديد يستقطب الأفراد خلال العام المقبل برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه.
وفى ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين، صندوق استثمار عقارى تحت مسمى“صندوق استثمار مصر العقارى1′′؛ يستهدف الاستثمار فى الأصول التجارية ذات العائد الدورى، مما يتيح آلية للراغبين فى الاستثمار العقارى وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.
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