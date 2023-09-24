تحديات السوق تنعش صفقات الاستحواذ فى القطاع الصناعى

نشطت صفقات الاستحواذ فى القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة مع مواجهة بعض المصانع ضغوطًا تهدد وبحث البعض عن مصانع تنتج مدخلات إنتاج محليًا بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

وقال مستثمرون ل“البورصة” إن الكيانات الكبيرة المستوردة للخامات ومستلزمات الإنتاج تسعى إلى الاستحواذ على المشروعات الصغيرة العاملة فى نفس تخصص الشركة لتحقيل التكامل الصناعى.. وبالتحديد فى المنتجة للصناعات الهندسية والكهربائية والمنزلية والصناعات الثقيلة.

وتتطلع شركات حديد الجيوشى والمراكبى للصلب ومجموعة حديد الجارحى حاليًا للاستحواذ على شركة الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وسعيًا نحو التكامل الصناعى أتمت مجموعة العشرى للصلب استحواذها مؤخرًا على كامل أسهم الشركة العربية للصلب المخصوص (أركو ستيل) بتقييم إجمالى تخطى مليارى جنيه.. وتعد صفقة الاستحواذ على 24% من شركة بشاى للصلب لسداد مديونيات متراكمة عليها للبنوك أحدث الصفقات التى شهدها السوق قبل أيام.

وفى قطاع الأجهزة المنزلية استحوذت شركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية على 75% من شركة مصر لصناعة كباسات الثلاجات والديب فريزر فى محاولة لتوفير المنتجات التى تستوردها محليًا.. وفى ذات التوقيت أعلنت شركة إلكتروكس للأجهزة المنزلية رغبتها فى بيع جزء من أسهمها ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية العام الجارى، وفق مصادر مطلعة ل”البورصة”.

بينما استحوذت شركة أريستون الإيطالية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية على أحد المصانع القائمة للبدء فى تصنيع السخانات فى مصر، رغبة فى اختصار وقت طويل يهدر فى أعمال الإنشاءات واستخراج التراخيص.

قال كمال بشاى، رئيس مجلس إدارة شركة بشاى للصلب، إن موجة الاستحواذات التى يشهدها القطاع الصناعى منذ بداية العام الجارى لم يشهدها من قبل، ويرجع ذلك إلى طبيعة الأوضاع التى يمر بها السوقان المحلى والعالمى.

أضاف لـ((البورصة)) أن الاستحواذات الحالية تختلف من شركة إلى أخرى فبعض الشركات تتجه للتكامل الصناعى وشركات أخرى تفضل الاستحواذ على نشاط قائم بدلا من إنشاء مصانع جديدة والاصطدام بأزمة الدولار عند شراء المعدات والآلات.

قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن صعوبة الحصول على تمويلات دولارية من البنوك الفترة الحالية تعد المحرك الأول لعمليات الاستحواذ التى يشهدها القطاع الصناعى خاصة لو كانت مشروعات جديدة محلية أو أجنبية.

أضاف لـ((البورصة)) أن ظاهرة الاستحواذات الأخيرة فى السوق جيدة وانتعاشها أكثر خلال الفترة المقبلة مرهون بإعادة تقييم الجنيه مقابل الدولار للوصول الأمر الذى يدفع بعض الشركات إلى الراغبة فى التوسع إلى فتح الباب لدخول مستثمرين جدد.

لفت إلى أن الاندماجات والاستحواذات تحقق الأهداف التوسعية للشركات دون تحمل تكاليف كبيرة، هذا أمر يتوقف على مدى تقييم كل مشروع لتكلفة الشراكة مقارنة بتكلفة الدين أو القرض أو السند خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة محليًا وعالميًا على الدولار.

تابع نافع: ((التمويل الذاتى والشراكات فى ظل هذه الظروف قد تكون هى الأنسب فى ظل ظروف السوق الحالية والقطاعات التى تعمل فى الصناعات الثقيلة والتعدين هى من تسعى بشكل أكبر لهذا النوع من التوسعات)).

تابع((القيود على دخول السوق كبيرة فى الصناعات الثقيلة والأجهزة المنزلية، وهى من تحدد إلى أى مدى هناك حاجة لعقد شراكات واندماجات كوسيلة للتغلب على هذه القيود وتحقيق التوسعات التكاملية)).

قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للحديد والصلب، إن المستثمرين يفضلون عادة الاستحواذ على شركات قائمة بدلا من إنشاء مشروعات جديدة لاختصار الجهد والوقت.

أضاف ل((البورصة))، أن انخفاض القيمة الاستثمارية ليس الدافع للاستحواذ بين الشركات بالعكس قد تتساوى التكلفة فى بعض الأحيان لكن المجهود المستغرق لإنشاء مشروع من بدايته مؤثر للغاية.

تابع: ((أغلب التوسعات التى يفكر بها أصحاب الشركات فى الوقت الحالى هى الاستحواذ على شركات القطاع العام لما لها من فوائد وعوائد كثيرة خاصة أن الشركات لها وزنها وثقلها فى السوق ومبيعاتها جيد)).

أوضح أن حجم إنتاج مجموعة العشرى للحديد والصلب وصل إلى 2 مليون طن سنويًا ونستهدف وصوله إلى ما يتراوح من 2مليون و500 ألف إلى 3 ملايين طن بنهاية العام.

قال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو للصناعات الهندسية، إن الشراكات التى توقع بين الشركات مفيده فى جميع الأحوال خاصة أنها تحل أزمة التمويل إذا كانت بالدولار.. وتسعى“تريدكو” إلى الدخول فى شراكات جديدة فى ذات النشاط ضمن الخطة التوسعية.

أضاف الصياد الذى يرأس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يشهد حركة كبيرة من الاستحواذات خلال الفترة الحالية سواء على مصانع متعثرة أو شركات تتطلع إلى تنفيذ توسعات جديدة وتحتاج إلى شركاء جدد.

قال مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة شركة تى أن سى للملابس الجاهزة والمنسوجات، إن الاستحواذات فى قطاع المنسوجات ليس قويا بالشكل المعهود كما فى قطاعات الصناعات الثقيلة.. فالقطاع يحتاج إلى دخول مستثمرين جديد إلى السوق.

أضاف ل((البورصة)) أن بعض شركات الملابس الجاهزة تفضل الاندماجات لزيادة حجمها وتستطيع المنافسة فى السوق التصديرى سواء بتلبية الطلبات أو الوصول إلى سعر منتج قوى.

ذكر أن بعض شركات القطاع تبيع جزءا من أسهمها لمستثمرين جدد بهدف شراء أسهم فى شركات وأصول عقارية.

دعا على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أصحاب الشركات والمستثمرين إلى التوجه نحو الاستحواذ وخصوصًا على المصانع المتعثرة، وإعادة هيكلتها بدلًا من البدء فى مشروع يحتاج لوقت طويل لتشيده.

أضاف ((حمزة)) ل((البورصة))، أن أزمة المصانع المتعثرة مر عليها سنوات دون وجود حل، داعيًا إلى الترويج للمصانع المتعثرة وعرضها على المستثمرين الجدد الراغبين فى الاستثمار بمناطق صناعية محددة.

قال عبد الله الغزالي، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن عدد المصانع المتعثرة فى منطقة بلبيس نسبتها 10% وتتجه حاليًا لتأجير مصانعها لمستثمرين وعدد كبير آخر يعرض مصانعه للبيع وبالتالى هذا يفضله المستثمرون الأجانب الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرى.

أضاف ((الغزالي)) ل ((البورصة))، أن عملية الاستحواذ التى يشهدها القطاع الصناعى خطوة إيجابية لإنقاذ المصانع المتعثرة بسبب حاجاتها الملحة لزيادة رأس المال، لافتًا إلى أن تكلفة استحواذ المستثمر على نسب من شركات أو مصانع متعثرة ستكون أقل من أن يحصل على أرض ويبدأ فى تشييد مشروع جديد.

قال بسيم يوسف، رئيس شركة الماكو للمحولات والمنتجات الكهربائية، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستحواذات القائمة فى السوق حاليًا قائمة على شكلين أولها هو الاستحواذ على شركة تعمل فى المجال بالفعل بهدف زيادة الإنتاجية.

أو الثانى الاستحواذ على شركة تعمل بنظم تصنيع قديمة والهدف منه هو تحديث نظم التصنيع بما يتناسب مع خطة الشركة المالكة، بالاضافة إلى أن بعض الشركات تسعى إلى احتكار السوق فتضطر إلى تقليل القدرة التنافسة للشركة المستحوذ عليها.

قال مجدى الوليلي، رئيس مجلس إدارة شركة يونيكوم للاستثمارات والتنمية، إن بعض الشركات الكبرى بدأت بالفعل الاستحواذ على شركات صغيرة، بهدف الاستفادة منها فى تصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة وهذه ظاهرة جيده يسعى إليها القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية.









كتبت: مريم الرميحى وفرح رجب وتقى أيمن