تحديات السوق تنعش صفقات الاستحواذ فى القطاع الصناعى

(MENAFN- Al-Borsa News) ((نافع)): ارتفاع سعر الفائدة محلياً يعزز فرص الاستحواذ
نشطت صفقات الاستحواذ فى القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة مع مواجهة بعض المصانع ضغوطًا تهدد وبحث البعض عن مصانع تنتج مدخلات إنتاج محليًا بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وقال مستثمرون ل“البورصة” إن الكيانات الكبيرة المستوردة للخامات ومستلزمات الإنتاج تسعى إلى الاستحواذ على المشروعات الصغيرة العاملة فى نفس تخصص الشركة لتحقيل التكامل الصناعى.. وبالتحديد فى المنتجة للصناعات الهندسية والكهربائية والمنزلية والصناعات الثقيلة.
وتتطلع شركات حديد الجيوشى والمراكبى للصلب ومجموعة حديد الجارحى حاليًا للاستحواذ على شركة الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وسعيًا نحو التكامل الصناعى أتمت مجموعة العشرى للصلب استحواذها مؤخرًا على كامل أسهم الشركة العربية للصلب المخصوص (أركو ستيل) بتقييم إجمالى تخطى مليارى جنيه.. وتعد صفقة الاستحواذ على 24% من شركة بشاى للصلب لسداد مديونيات متراكمة عليها للبنوك أحدث الصفقات التى شهدها السوق قبل أيام. ((العشرى)): الاستحواذ على كيان قائم يوفر الوقت والجهد على المستثمرين
وفى قطاع الأجهزة المنزلية استحوذت شركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية على 75% من شركة مصر لصناعة كباسات الثلاجات والديب فريزر فى محاولة لتوفير المنتجات التى تستوردها محليًا.. وفى ذات التوقيت أعلنت شركة إلكتروكس للأجهزة المنزلية رغبتها فى بيع جزء من أسهمها ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية العام الجارى، وفق مصادر مطلعة ل”البورصة”.
بينما استحوذت شركة أريستون الإيطالية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية على أحد المصانع القائمة للبدء فى تصنيع السخانات فى مصر، رغبة فى اختصار وقت طويل يهدر فى أعمال الإنشاءات واستخراج التراخيص.
قال كمال بشاى، رئيس مجلس إدارة شركة بشاى للصلب، إن موجة الاستحواذات التى يشهدها القطاع الصناعى منذ بداية العام الجارى لم يشهدها من قبل، ويرجع ذلك إلى طبيعة الأوضاع التى يمر بها السوقان المحلى والعالمى.
أضاف لـ((البورصة)) أن الاستحواذات الحالية تختلف من شركة إلى أخرى فبعض الشركات تتجه للتكامل الصناعى وشركات أخرى تفضل الاستحواذ على نشاط قائم بدلا من إنشاء مصانع جديدة والاصطدام بأزمة الدولار عند شراء المعدات والآلات. ((الصياد)): الصناعات الهندسية تسعى إلى جذب مستثمرين جدد لعقد شراكات معهم
قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن صعوبة الحصول على تمويلات دولارية من البنوك الفترة الحالية تعد المحرك الأول لعمليات الاستحواذ التى يشهدها القطاع الصناعى خاصة لو كانت مشروعات جديدة محلية أو أجنبية.
أضاف لـ((البورصة)) أن ظاهرة الاستحواذات الأخيرة فى السوق جيدة وانتعاشها أكثر خلال الفترة المقبلة مرهون بإعادة تقييم الجنيه مقابل الدولار للوصول الأمر الذى يدفع بعض الشركات إلى الراغبة فى التوسع إلى فتح الباب لدخول مستثمرين جدد.
لفت إلى أن الاندماجات والاستحواذات تحقق الأهداف التوسعية للشركات دون تحمل تكاليف كبيرة، هذا أمر يتوقف على مدى تقييم كل مشروع لتكلفة الشراكة مقارنة بتكلفة الدين أو القرض أو السند خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة محليًا وعالميًا على الدولار.
تابع نافع: ((التمويل الذاتى والشراكات فى ظل هذه الظروف قد تكون هى الأنسب فى ظل ظروف السوق الحالية والقطاعات التى تعمل فى الصناعات الثقيلة والتعدين هى من تسعى بشكل أكبر لهذا النوع من التوسعات)).
تابع((القيود على دخول السوق كبيرة فى الصناعات الثقيلة والأجهزة المنزلية، وهى من تحدد إلى أى مدى هناك حاجة لعقد شراكات واندماجات كوسيلة للتغلب على هذه القيود وتحقيق التوسعات التكاملية)). ((طلبة)): الشركات الصناعية تقلص حجم أعمالها لشراء أسهم فى شركات وأصول عقارية
قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للحديد والصلب، إن المستثمرين يفضلون عادة الاستحواذ على شركات قائمة بدلا من إنشاء مشروعات جديدة لاختصار الجهد والوقت.
أضاف ل((البورصة))، أن انخفاض القيمة الاستثمارية ليس الدافع للاستحواذ بين الشركات بالعكس قد تتساوى التكلفة فى بعض الأحيان لكن المجهود المستغرق لإنشاء مشروع من بدايته مؤثر للغاية.
تابع: ((أغلب التوسعات التى يفكر بها أصحاب الشركات فى الوقت الحالى هى الاستحواذ على شركات القطاع العام لما لها من فوائد وعوائد كثيرة خاصة أن الشركات لها وزنها وثقلها فى السوق ومبيعاتها جيد)).
أوضح أن حجم إنتاج مجموعة العشرى للحديد والصلب وصل إلى 2 مليون طن سنويًا ونستهدف وصوله إلى ما يتراوح من 2مليون و500 ألف إلى 3 ملايين طن بنهاية العام.
قال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو للصناعات الهندسية، إن الشراكات التى توقع بين الشركات مفيده فى جميع الأحوال خاصة أنها تحل أزمة التمويل إذا كانت بالدولار.. وتسعى“تريدكو” إلى الدخول فى شراكات جديدة فى ذات النشاط ضمن الخطة التوسعية.
أضاف الصياد الذى يرأس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يشهد حركة كبيرة من الاستحواذات خلال الفترة الحالية سواء على مصانع متعثرة أو شركات تتطلع إلى تنفيذ توسعات جديدة وتحتاج إلى شركاء جدد.
قال مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة شركة تى أن سى للملابس الجاهزة والمنسوجات، إن الاستحواذات فى قطاع المنسوجات ليس قويا بالشكل المعهود كما فى قطاعات الصناعات الثقيلة.. فالقطاع يحتاج إلى دخول مستثمرين جديد إلى السوق.
أضاف ل((البورصة)) أن بعض شركات الملابس الجاهزة تفضل الاندماجات لزيادة حجمها وتستطيع المنافسة فى السوق التصديرى سواء بتلبية الطلبات أو الوصول إلى سعر منتج قوى.
ذكر أن بعض شركات القطاع تبيع جزءا من أسهمها لمستثمرين جدد بهدف شراء أسهم فى شركات وأصول عقارية. ((الوليلى)): الشركات الكبرى تستحوذ على مشروعات صغيرة لتحقيق التكامل الصناعى
دعا على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أصحاب الشركات والمستثمرين إلى التوجه نحو الاستحواذ وخصوصًا على المصانع المتعثرة، وإعادة هيكلتها بدلًا من البدء فى مشروع يحتاج لوقت طويل لتشيده.
أضاف ((حمزة)) ل((البورصة))، أن أزمة المصانع المتعثرة مر عليها سنوات دون وجود حل، داعيًا إلى الترويج للمصانع المتعثرة وعرضها على المستثمرين الجدد الراغبين فى الاستثمار بمناطق صناعية محددة.
قال عبد الله الغزالي، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن عدد المصانع المتعثرة فى منطقة بلبيس نسبتها 10% وتتجه حاليًا لتأجير مصانعها لمستثمرين وعدد كبير آخر يعرض مصانعه للبيع وبالتالى هذا يفضله المستثمرون الأجانب الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرى.
أضاف ((الغزالي)) ل ((البورصة))، أن عملية الاستحواذ التى يشهدها القطاع الصناعى خطوة إيجابية لإنقاذ المصانع المتعثرة بسبب حاجاتها الملحة لزيادة رأس المال، لافتًا إلى أن تكلفة استحواذ المستثمر على نسب من شركات أو مصانع متعثرة ستكون أقل من أن يحصل على أرض ويبدأ فى تشييد مشروع جديد.
قال بسيم يوسف، رئيس شركة الماكو للمحولات والمنتجات الكهربائية، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستحواذات القائمة فى السوق حاليًا قائمة على شكلين أولها هو الاستحواذ على شركة تعمل فى المجال بالفعل بهدف زيادة الإنتاجية.
أو الثانى الاستحواذ على شركة تعمل بنظم تصنيع قديمة والهدف منه هو تحديث نظم التصنيع بما يتناسب مع خطة الشركة المالكة، بالاضافة إلى أن بعض الشركات تسعى إلى احتكار السوق فتضطر إلى تقليل القدرة التنافسة للشركة المستحوذ عليها.
قال مجدى الوليلي، رئيس مجلس إدارة شركة يونيكوم للاستثمارات والتنمية، إن بعض الشركات الكبرى بدأت بالفعل الاستحواذ على شركات صغيرة، بهدف الاستفادة منها فى تصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة وهذه ظاهرة جيده يسعى إليها القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية.
كتبت: مريم الرميحى وفرح رجب وتقى أيمن