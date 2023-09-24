مصادر: العبار يستهدف سيتي إيدج - جريدة البورصة

مصادر: العبار يستهدف سيتي إيدج - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:03:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) الصفقة ستمكن“إيجل هيلز” من دخول العلمين الجديدة
كشفت مصادر مطلعة، أن الشركة العقارية الحكومية التى تسعى شركة“إيجل هيلز” الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار للاستحواذ عليها هى شركة ((سيتى إيدج)) المطورة لأبراج العلمين الجديدة.
وأضافت المصادر التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن“إيجل هيلز” تدرس عدة فرص فى السوق العقارى المصرى فى قطاع التطوير على وجه الخصوص، وأن ((سيتى إيدج)) ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة.
وأوضحت المصادر، أن المفاوضات لا تزال فى البداية ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأنها ستكون من ضمن الشركات الإضافية التى تجهزها الحكومة للانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية.
ونشرت“البورصة” الأسبوع الماضى خبرًا حول خطط العبار للاستحواذ على شركة حكومية فى قطاع التطوير العقارى.
و”سيتى إيدج” للتطوير العقارى هى شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال مليارى جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 75%، وبنك التعمير والإسكان بواقع 25%.
وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية فى مصر والتى تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما فى ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية، ومن المشروعات التى تقوم بها مشروع أبراج العلمين والتى تستهدف تحويل المدينة الصغيرة إلى مقصد سياحى شهير فى شمال غرب مصر، كما تطور الشركة مشروع“المقصد” فى العاصمة الإدارية.
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