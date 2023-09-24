مصادر: العبار يستهدف سيتي إيدج - جريدة البورصة





كشفت مصادر مطلعة، أن الشركة العقارية الحكومية التى تسعى شركة“إيجل هيلز” الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار للاستحواذ عليها هى شركة ((سيتى إيدج)) المطورة لأبراج العلمين الجديدة.

وأضافت المصادر التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن“إيجل هيلز” تدرس عدة فرص فى السوق العقارى المصرى فى قطاع التطوير على وجه الخصوص، وأن ((سيتى إيدج)) ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن المفاوضات لا تزال فى البداية ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأنها ستكون من ضمن الشركات الإضافية التى تجهزها الحكومة للانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية.

ونشرت“البورصة” الأسبوع الماضى خبرًا حول خطط العبار للاستحواذ على شركة حكومية فى قطاع التطوير العقارى.

و”سيتى إيدج” للتطوير العقارى هى شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال مليارى جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 75%، وبنك التعمير والإسكان بواقع 25%.

وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية فى مصر والتى تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما فى ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية، ومن المشروعات التى تقوم بها مشروع أبراج العلمين والتى تستهدف تحويل المدينة الصغيرة إلى مقصد سياحى شهير فى شمال غرب مصر، كما تطور الشركة مشروع“المقصد” فى العاصمة الإدارية.



