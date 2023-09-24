ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
التاريخ
9/24/2023 6:03:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت في مقر إقامته بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين مع رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية هان داك سو سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.
واستعرض الجانبان – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) – آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أ ش أ
MENAFN24092023000202011048ID1107129326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.