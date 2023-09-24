Sunday, 24 September 2023 02:15 GMT

ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

9/24/2023 6:03:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت في مقر إقامته بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين مع رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية هان داك سو سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) – آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


أ ش أ

MENAFN24092023000202011048ID1107129326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث