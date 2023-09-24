30.3 مليار ريال رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني بنهاية يوليو 2023

30.3 مليار ريال رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني بنهاية يوليو 2023
التاريخ
9/24/2023 6:03:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلنت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية في سلطنة عمان، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 8.7 % ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّه سجَّل نموًّا بمقدار 9.3% ليصل إلى 25.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 % بنهاية يوليو 2023، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.5 %، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 % والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 %.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7 % ليصل إلى 27.6 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 6.5 % لتصل إلى 18.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.1 %، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.4 % و15.6% على التوالي، أمَّا النسبة المتبقية 2.9 % فتوزعت على قطاعات أخرى.
أ ش أ
MENAFN24092023000202011048ID1107129325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.