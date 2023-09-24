30.3 مليار ريال رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني بنهاية يوليو 2023

وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّه سجَّل نموًّا بمقدار 9.3% ليصل إلى 25.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 % بنهاية يوليو 2023، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.5 %، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 % والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 %.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7 % ليصل إلى 27.6 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.

وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 6.5 % لتصل إلى 18.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.1 %، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.4 % و15.6% على التوالي، أمَّا النسبة المتبقية 2.9 % فتوزعت على قطاعات أخرى.





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