9 مليارات دولار استثمارات مستهدفة لقطاع البترول بنهاية العام المالى الحالى

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستثمارات المستهدفة لقطاع البترول تتراوح ما بين 8.5 و 9 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.

وشهد وزير البترول السبت، تدشين أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود التابعة لشركة أدنوك الإماراتية فى مصر باستثمارات تصل 50 مليون جنيه.

وأكد الملا أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار فى السوق المحلية، بما تمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكتها مع كيان عالمى آخر مثل“توتال إنرجيز”، بما يعزز من مستويات الجودة فى مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية فى السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصرى.

وتابع وزير البترول:“السوق المصرى فى مجال توزيع الوقود ينمو باستمرار حيث يخدم 105 ملايين مواطن وأكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع فى البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة”.

وتستهدف شركة أدنوك الإماراتية تدشين 10 محطات لتوزيع الوقود فى مصر بنهاية العام الجارى.

وقال بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك للتوزيع، إن السوق المصرى جاذب للاستثمار ويتمتع بفرص كبيرة للنمو.

وأضاف اللمكى، فى تصريحات على هامش تدشين أولى محطات شركة أدنوك فى مصر، أن“أدنوك” تمتلك نحو 800 محطة وقود فى الإمارات والسعودية ومصر.

وأشار إلى أن السوق المصرى من الأسواق المستهدفة لشركة أدنوك، حيث يتمتع بالعديد من المزايا خاصة فى معدلات النمو والقوى الشرائية.

يذكر أن“أدنوك للتوزيع” أكملت خلال شهر فبراير الماضى استحواذها على 50% من“توتال إنرجيز للتسويق مصر”، بقيمة تقارب 186 مليون دولار، بحسب بيان سابق من“أدنوك للتوزيع”.

ويمثل إتمام هذه الصفقة التى تم الإعلان عنها فى شهر يوليو من العام الماضى أول حضور رسمى لأكبر شركة إماراتية فى قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة فى السوق المصرى.