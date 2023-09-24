9 مليارات دولار استثمارات مستهدفة لقطاع البترول بنهاية العام المالى الحالى
التاريخ
9/24/2023 6:03:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدشين أولى محطات الوقود التابعة لـ”أدنوك الإماراتية” باستثمارات 50 مليون جنيه
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستثمارات المستهدفة لقطاع البترول تتراوح ما بين 8.5 و 9 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.
وشهد وزير البترول السبت، تدشين أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود التابعة لشركة أدنوك الإماراتية فى مصر باستثمارات تصل 50 مليون جنيه.
وأكد الملا أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار فى السوق المحلية، بما تمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكتها مع كيان عالمى آخر مثل“توتال إنرجيز”، بما يعزز من مستويات الجودة فى مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية فى السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصرى.
وتابع وزير البترول:“السوق المصرى فى مجال توزيع الوقود ينمو باستمرار حيث يخدم 105 ملايين مواطن وأكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع فى البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة”.
وتستهدف شركة أدنوك الإماراتية تدشين 10 محطات لتوزيع الوقود فى مصر بنهاية العام الجارى.
وقال بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك للتوزيع، إن السوق المصرى جاذب للاستثمار ويتمتع بفرص كبيرة للنمو.
وأضاف اللمكى، فى تصريحات على هامش تدشين أولى محطات شركة أدنوك فى مصر، أن“أدنوك” تمتلك نحو 800 محطة وقود فى الإمارات والسعودية ومصر.
وأشار إلى أن السوق المصرى من الأسواق المستهدفة لشركة أدنوك، حيث يتمتع بالعديد من المزايا خاصة فى معدلات النمو والقوى الشرائية.
يذكر أن“أدنوك للتوزيع” أكملت خلال شهر فبراير الماضى استحواذها على 50% من“توتال إنرجيز للتسويق مصر”، بقيمة تقارب 186 مليون دولار، بحسب بيان سابق من“أدنوك للتوزيع”.
ويمثل إتمام هذه الصفقة التى تم الإعلان عنها فى شهر يوليو من العام الماضى أول حضور رسمى لأكبر شركة إماراتية فى قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة فى السوق المصرى.
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