محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
التاريخ
9/24/2023 6:03:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
اعتمد محافظ الإسكندرية محمد الشريف نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة لاختيار 18 مشروعا فائزا وذلك وفقا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.
وقال الشريف إن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 412 مشروعا لمختلف الفئات ال6 للمبادرة، والتي خضعت لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي استمرت حتى 21 سبتمبر الجاري طبقا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.
وأشار الشريف إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعا على مستوى الفئات ال6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة وذلك لأول مرة يتم تنفيذ تلك المعاينات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمشروعات ومدى جدية أصحابها وضمان نزاهة التقييم.
ويتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر القادم بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمنسق العام للمبادرة السفير هشام بدر، لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.
ووجه محافظ الإسكندرية أعضاء اللجنة التفنيذية للمبادرة بالمحافظة بتنفيذ تكامل وتشبيك وشراكة بين المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لضمان تحقيق تنمية واستدامة حقيقية للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها.
جاءت أعمال لجنة التقييم تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبحضور والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، والدكتورة ماجدة الشاذلي والدكتورة مروة عزت والدكتور زياد صلاح، والدكتور احمد عادل، والدكتورة شيرين عادل ودكتورة مروة ياسين، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.
أ ش أ
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