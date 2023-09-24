محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وقال الشريف إن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 412 مشروعا لمختلف الفئات ال6 للمبادرة، والتي خضعت لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي استمرت حتى 21 سبتمبر الجاري طبقا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.

وأشار الشريف إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعا على مستوى الفئات ال6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة وذلك لأول مرة يتم تنفيذ تلك المعاينات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمشروعات ومدى جدية أصحابها وضمان نزاهة التقييم.

ويتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر القادم بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمنسق العام للمبادرة السفير هشام بدر، لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ الإسكندرية أعضاء اللجنة التفنيذية للمبادرة بالمحافظة بتنفيذ تكامل وتشبيك وشراكة بين المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لضمان تحقيق تنمية واستدامة حقيقية للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها.

جاءت أعمال لجنة التقييم تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبحضور والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، والدكتورة ماجدة الشاذلي والدكتورة مروة عزت والدكتور زياد صلاح، والدكتور احمد عادل، والدكتورة شيرين عادل ودكتورة مروة ياسين، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.





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