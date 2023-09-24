الرقابة المالية: بورصة المشتقات ستبدأ التداول على العقود المستقبلية النمطية

(MENAFN- Al-Borsa News) 4 طلبات من مؤسسات ليكونوا أعضاء تسوية .. وتدشين صندوق لضمان التسويات
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة ستبدأ إتاحة التداول على العقود المستقبلية في سوق المشتقات المالية كخطوة أولية من تفعيل سوق المستقات المالية في مصر ضمن استراتيجية البورصة باعتبارها الجهة المنوط لها إصدار العقود المستقبلية التي تتضمن مزايدة سعرية على أصل محل التعاقد.
والعقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه، قد يكون هذا الأصل سلعاً ومؤشرات أو أسهم أوسندات.
وأضاف فريد خلال فعاليات ورشة عمل عقدتها الرقابة المالية للصحفيين، أن أسواق المشتقات المالية تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات وهي الأنواع الثلاث المتعارف عليها للمشتقات المالية، موضحًا أن البداية ستكون بالعقود المستقبلية النمطية، وهي فقط التي سيتم تداولها في البورصات.
ولفت إلى أن التحدى الأكبر أمام تدشين تلك السوق هو تأسيس شركة مقاصة العقود الآجلة التي دشنتها البورصة المصرية مؤخرًا تحت اسم ((تسويات))، مؤكدًا أن التسوية في العقود المستقبلية ستتضمن تسوية نقدية ولا ينتج عنها تسوية أصول.
وانتهت البورصة المصرية من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة وذلك تحت اسم ((شركة تسويات لخدمات التقاص)) برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة. البورصات تواجه تحديا في تحديد القيم الأسمية للعقود
وتابع أن هناك تحديا آخر متعلق بخصائص التعاقد قيمة مضاعفات العقد المصدر على مؤشر من مؤشرات البورصة المصرية أي“القيمة الأسمية”، على سبيل المثال في حال تم إصدار عقد على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هل نقطة مضاعفة يمثلها عقد 10 أضعاف أو 25 ضعفا أو 100 ضعف، هذا هو التحدى المتمثل في تحديد قيمة مضاعف العقود.
وتابع أن ستاندرد آند بورز تصدر عقود مستقبلية على المؤشر تصل إلى 250 ضعف المؤشر، موضحًا أن البورصات عادة ما تصدر في البداية عقود على المؤشرات في بداية عملية تداول العقود المستقبلية.
وأوضح أن القيمة الاسمية للعقد تمثل حاصل ضرب كمية الأصل في السعر المستقبلي المتوقع، على أن يتم تحصيل الضمانة من البائع والمشتري بنفس النسبة التي ستحددها الهيئة في الفترة المقبلة، وستتم تسوية الخسائر والمكاسب في العقود المستقبلية بصورة يومية من قبل شركة التسويات.
ويتم تحديد نسبة الضمانة على حسب نسبة الثقة التي يحددها المشتري والبائع في التعاقد خلال يومين من بداية التعاقد، ويتم حساب معدل التذبذب في خلال يومين من قيمة التعاقد، وتلك الجزئية تمثل تعقيدا خاصة في حال نفاذ قيمة الضمانة محل التعاقد مما يدفع شركة المقاصة لإجراء ما يسمي بالاستدعاء لزيادة المركز المالي، وكلما زادت الثقة في التعاقد زادت قيمة الضمانة التي يدفعها الطرف.
وأشار إلى أن البورصة حاليًا أعدت استقصاءات لرصد احتياجات المستثمرين، والأكثر طلبًا على المؤشرات المتوقع أن يكونوا هم بداية المتعاملين في السوق، مؤكدًا أن السوق سيكون مفتوحا أمام المؤسسات المالية والأفراد أيضًا.
وأوضح، أن العقود المستقبلية سيكون هناك إلزامية على طرفي التعاقد البائع والمشتري بالتنفيذ، عبر ضمانة مالية ستحددها شركة تسويات والتي تمثل نسبة معينة من قيمة الأصل محل التعاقد، والذي يتضمن بدوره 4 عناصر أساسية هي: ( الأصل محل التعاقد، تاريخ الاستحقاق، كمية محددة من الأصل، السعر المستقبلي للبائع والمشتري). الشيخ: البداية ستكون بتداول العقود المقومة بالجنيه
وتابع أن هناك أعضاء التسوية وهم مكون أساسي من مكونات السوق المرتقب، وكشف عن تقدم 4 مؤسسات ليكونوا أعضاء التسوية في سوق العقود المتسقبلية، مؤكدًا على أن عضو التسوية لابد أن يكون ذو ملاءة مالية لضمان تنفيذ العقود تليها شركات التسوية في الضمانة لتنفيذ التعاقدات والتي لديها الصلاحية في حال تخلف إحد طرفي العقد عن الالتزام بأن تقوم بالتنفيذ العكسي في العقد وتسويته، موضحًا أنه سيتم تدشين صندوق لضمان التسويات.
وأكد أن البورصة المصرية وشركة التسويات لن تتدخل في عمليات العقود الآجلة وهي العقود غير النمطية التي لا يتم تداولها في البورصات ويتم تنفيذها في سوق خارج المقصورة، ويتحمل مسؤلية هذا التعاقد طرفي التعاقد أنفسهم.
وتابع ان استخدامات العقود المستقبلية تتمثل في التحوط، بالإضافة إلى فرصة استثمارية لمضاعفة الأموال المستثمرة في مخاطرة أعلى بناء على التوقعات.
وأوضح أن عقود الخيارات هي إحدى أنواع المشتقات المالية خيارات تداول استثمارية يتم بموجبها شراء الحق وليس الالتزام لشراء أو بيع العملات الأجنبية بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.
هو خيار يمنح مشتريه الحق في شراء الأداة المالية ذات العلاقة وبدون التزام المشتري بالشراء إن لم يكن السعر قد تحرك لصالحه، وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية محدد وعلى سعر محدد يسمى سعر التنفيذ، هو خيار يمنح مشتريه الحق في بيع الأداة المالية ذات العلاقة وبدون التزام المشتري بالبيع إن لم يكن السعر قد تحرك لصالحه وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية محدد وعلى سعر محدد يسمى سعر التنفيذ.
وردًا على سؤال لجريدة“البورصة” حول العملات التي سيتم إتاحتها للعقود المستقبلية المصدرة من قبل البورصة المصرية، أوضح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن البداية في سوق المشتقات المالية ستكون بتداول العقود المستقبلية المقومة بالجنيه، ومن الممكن أن تليها العقود المقومة بالدولار في مرحلة متقدمة.