الرقابة المالية: بورصة المشتقات ستبدأ التداول على العقود المستقبلية النمطية

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة ستبدأ إتاحة التداول على العقود المستقبلية في سوق المشتقات المالية كخطوة أولية من تفعيل سوق المستقات المالية في مصر ضمن استراتيجية البورصة باعتبارها الجهة المنوط لها إصدار العقود المستقبلية التي تتضمن مزايدة سعرية على أصل محل التعاقد.

والعقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه، قد يكون هذا الأصل سلعاً ومؤشرات أو أسهم أوسندات.

وأضاف فريد خلال فعاليات ورشة عمل عقدتها الرقابة المالية للصحفيين، أن أسواق المشتقات المالية تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات وهي الأنواع الثلاث المتعارف عليها للمشتقات المالية، موضحًا أن البداية ستكون بالعقود المستقبلية النمطية، وهي فقط التي سيتم تداولها في البورصات.

ولفت إلى أن التحدى الأكبر أمام تدشين تلك السوق هو تأسيس شركة مقاصة العقود الآجلة التي دشنتها البورصة المصرية مؤخرًا تحت اسم ((تسويات))، مؤكدًا أن التسوية في العقود المستقبلية ستتضمن تسوية نقدية ولا ينتج عنها تسوية أصول.

وانتهت البورصة المصرية من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة وذلك تحت اسم ((شركة تسويات لخدمات التقاص)) برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وتابع أن هناك تحديا آخر متعلق بخصائص التعاقد قيمة مضاعفات العقد المصدر على مؤشر من مؤشرات البورصة المصرية أي“القيمة الأسمية”، على سبيل المثال في حال تم إصدار عقد على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هل نقطة مضاعفة يمثلها عقد 10 أضعاف أو 25 ضعفا أو 100 ضعف، هذا هو التحدى المتمثل في تحديد قيمة مضاعف العقود.

وتابع أن ستاندرد آند بورز تصدر عقود مستقبلية على المؤشر تصل إلى 250 ضعف المؤشر، موضحًا أن البورصات عادة ما تصدر في البداية عقود على المؤشرات في بداية عملية تداول العقود المستقبلية.

وأوضح أن القيمة الاسمية للعقد تمثل حاصل ضرب كمية الأصل في السعر المستقبلي المتوقع، على أن يتم تحصيل الضمانة من البائع والمشتري بنفس النسبة التي ستحددها الهيئة في الفترة المقبلة، وستتم تسوية الخسائر والمكاسب في العقود المستقبلية بصورة يومية من قبل شركة التسويات.

ويتم تحديد نسبة الضمانة على حسب نسبة الثقة التي يحددها المشتري والبائع في التعاقد خلال يومين من بداية التعاقد، ويتم حساب معدل التذبذب في خلال يومين من قيمة التعاقد، وتلك الجزئية تمثل تعقيدا خاصة في حال نفاذ قيمة الضمانة محل التعاقد مما يدفع شركة المقاصة لإجراء ما يسمي بالاستدعاء لزيادة المركز المالي، وكلما زادت الثقة في التعاقد زادت قيمة الضمانة التي يدفعها الطرف.

وأشار إلى أن البورصة حاليًا أعدت استقصاءات لرصد احتياجات المستثمرين، والأكثر طلبًا على المؤشرات المتوقع أن يكونوا هم بداية المتعاملين في السوق، مؤكدًا أن السوق سيكون مفتوحا أمام المؤسسات المالية والأفراد أيضًا.

وأوضح، أن العقود المستقبلية سيكون هناك إلزامية على طرفي التعاقد البائع والمشتري بالتنفيذ، عبر ضمانة مالية ستحددها شركة تسويات والتي تمثل نسبة معينة من قيمة الأصل محل التعاقد، والذي يتضمن بدوره 4 عناصر أساسية هي: ( الأصل محل التعاقد، تاريخ الاستحقاق، كمية محددة من الأصل، السعر المستقبلي للبائع والمشتري).

وتابع أن هناك أعضاء التسوية وهم مكون أساسي من مكونات السوق المرتقب، وكشف عن تقدم 4 مؤسسات ليكونوا أعضاء التسوية في سوق العقود المتسقبلية، مؤكدًا على أن عضو التسوية لابد أن يكون ذو ملاءة مالية لضمان تنفيذ العقود تليها شركات التسوية في الضمانة لتنفيذ التعاقدات والتي لديها الصلاحية في حال تخلف إحد طرفي العقد عن الالتزام بأن تقوم بالتنفيذ العكسي في العقد وتسويته، موضحًا أنه سيتم تدشين صندوق لضمان التسويات.

وأكد أن البورصة المصرية وشركة التسويات لن تتدخل في عمليات العقود الآجلة وهي العقود غير النمطية التي لا يتم تداولها في البورصات ويتم تنفيذها في سوق خارج المقصورة، ويتحمل مسؤلية هذا التعاقد طرفي التعاقد أنفسهم.

وتابع ان استخدامات العقود المستقبلية تتمثل في التحوط، بالإضافة إلى فرصة استثمارية لمضاعفة الأموال المستثمرة في مخاطرة أعلى بناء على التوقعات.

وأوضح أن عقود الخيارات هي إحدى أنواع المشتقات المالية خيارات تداول استثمارية يتم بموجبها شراء الحق وليس الالتزام لشراء أو بيع العملات الأجنبية بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

هو خيار يمنح مشتريه الحق في شراء الأداة المالية ذات العلاقة وبدون التزام المشتري بالشراء إن لم يكن السعر قد تحرك لصالحه، وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية محدد وعلى سعر محدد يسمى سعر التنفيذ، هو خيار يمنح مشتريه الحق في بيع الأداة المالية ذات العلاقة وبدون التزام المشتري بالبيع إن لم يكن السعر قد تحرك لصالحه وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية محدد وعلى سعر محدد يسمى سعر التنفيذ.

وردًا على سؤال لجريدة“البورصة” حول العملات التي سيتم إتاحتها للعقود المستقبلية المصدرة من قبل البورصة المصرية، أوضح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن البداية في سوق المشتقات المالية ستكون بتداول العقود المستقبلية المقومة بالجنيه، ومن الممكن أن تليها العقود المقومة بالدولار في مرحلة متقدمة.