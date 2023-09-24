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الجامعة المصرية اليابانية: 36 مليون جنيه لتمويل 20 مشروعا بحثيا لدعم التنمية المستدامة

9/24/2023 6:03:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية الممولة لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لـ20 مشروعا بحثيا في مختلف قطاعات البحوث، منها العلوم البيولوجية والبوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.

وأكد عدلي – في بيان للجامعة اليوم السبت – أن استراتيجية الجامعة اليابانية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، موضحا أن الجامعة بها أربعة مراكز لدعم الصناعة، وهي: مركز“سينتك” للاستشارات، ومركز لعمل القياسات، ووحدة تدريب الصناعة، والحاضنة التكنولوجية التي تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ونوه بأن تصنيف“سيماجوا” للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخيرة جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية في الابتكار.


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