الجامعة المصرية اليابانية: 36 مليون جنيه لتمويل 20 مشروعا بحثيا لدعم التنمية المستدامة
التاريخ
9/24/2023 6:03:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية الممولة لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لـ20 مشروعا بحثيا في مختلف قطاعات البحوث، منها العلوم البيولوجية والبوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.
وأكد عدلي – في بيان للجامعة اليوم السبت – أن استراتيجية الجامعة اليابانية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة.
وأشار إلى أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، موضحا أن الجامعة بها أربعة مراكز لدعم الصناعة، وهي: مركز“سينتك” للاستشارات، ومركز لعمل القياسات، ووحدة تدريب الصناعة، والحاضنة التكنولوجية التي تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ونوه بأن تصنيف“سيماجوا” للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخيرة جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية في الابتكار.
أ ش أ
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