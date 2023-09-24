موريتانيا تعلن بدء المرحلة الأولى من إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه والتزاما بتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فإن العملية تستهدف 28 عشوائية لا تتوفر على مقومات الحياة الضرورية.

وقال إن المشروع الذي يطلق عليه“حياة جديدة” فرصة لبدء حياة جديدة لأبناء العشوائيات الذين لم يكن بمقدورهم أي استثمار لتطوير سكنهم، ومن ثم تغيير وضعيتهم الاقتصادية، وعليه سيكون ولوجهم للملكية العقارية، وفي مكان يتوفر على جميع الخدمات، بداية لتغيير مسار حياتهم نحو الأفضل.

ولفت البيان إلى أن المشروع سينهي حياة البؤس لآلاف الأسر الموريتانية، التي اضطرتها الظروف للسكن حيث لا تتوفر أبسط الخدمات، واستمرت على ذلك الحال أعواما عديدة.

وأشار الى انه تمت تهيئة 453 هكتارا تتضمن 13.499 قطعة أرضية، وتم بناء مدراس ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، ومراكز صحية وأمنية وطرق وشبكات مياه وكهرباء ومحلات للمواد الغظئية المدعومة حكوميا.





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