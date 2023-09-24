موريتانيا تعلن بدء المرحلة الأولى من إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط

موريتانيا تعلن بدء المرحلة الأولى من إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط
التاريخ
9/24/2023 6:03:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في نواكشوط اليوم السبت الانتهاء من الأعمال التحضيرية لبدء المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه والتزاما بتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فإن العملية تستهدف 28 عشوائية لا تتوفر على مقومات الحياة الضرورية.
وقال إن المشروع الذي يطلق عليه“حياة جديدة” فرصة لبدء حياة جديدة لأبناء العشوائيات الذين لم يكن بمقدورهم أي استثمار لتطوير سكنهم، ومن ثم تغيير وضعيتهم الاقتصادية، وعليه سيكون ولوجهم للملكية العقارية، وفي مكان يتوفر على جميع الخدمات، بداية لتغيير مسار حياتهم نحو الأفضل.
ولفت البيان إلى أن المشروع سينهي حياة البؤس لآلاف الأسر الموريتانية، التي اضطرتها الظروف للسكن حيث لا تتوفر أبسط الخدمات، واستمرت على ذلك الحال أعواما عديدة.
وأشار الى انه تمت تهيئة 453 هكتارا تتضمن 13.499 قطعة أرضية، وتم بناء مدراس ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، ومراكز صحية وأمنية وطرق وشبكات مياه وكهرباء ومحلات للمواد الغظئية المدعومة حكوميا.
أ ش أ
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