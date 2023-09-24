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أونكتاد: أفريقيا تمتلك أهم خمسة معادن ضرورية للتصنيع صديق البيئة

9/24/2023 6:03:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد” عن امتلاك قارة إفريقيا للمعادن الخمس الأكثر ندرة وأهمية لحركة التصنيع الحديث“صديق البيئة” في العالم حاليا وفي العقود القادمة في قطاعات الطاقة.

وذكرت“أونكتاد” أن من حسن طالع البلدان الإفريقية امتلاك أراضيها لمخزونات هائلة من تلك المعادن التي بعضها يشكل المخزون الإفريقى منه نسبة 19 % من الإجمالي العالمي لانتاج بطاريات الليثيوم التي تعد المكون الأغلى والرئيسي في السيارات التي تعمل بالكهرباء .

وأوضحت أن المعدن النادر الأول الذي تمتلكه قارة إفريقيا بوفرة هو خام الكوبالت وتمتلك القارة وحدها نسبة 1ر48% من احتياطياته العالمية وتعد الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وزامبيا أغنى بلدان القارة انتاجا له، أما المعدن الثاني هو المنجنيز الذي تمتلك إفريقيا نسبة 6ر47 % من احتياطياته العالمية وتعد جنوب إفريقيا أهم منتج له على مستوى القارة ، والجرافيت الخام هو المعدن العالمي الثالث النادر الذي تمتلك إفريقيا نسبة 6ر21 % من اجمالي احتياطيه العالمي ومن أهم منتجيه تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر.

ويأتي في الترتيب الرابع خام النحاس الذي تمتلك إفريقيا نسبة 9ر5 % من احتياطياته العالمية وتتميز في انتاجه كل من زامبيا والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ، فيما تمتلك إفريقيا كذلك 6ر5 % من احتياطى خام النيكل على مستوى العالم الذي تعد زامبيا و زيمبابوي ومدغشقر وجنوب إفريقيا وساحل العاج أهم منتجي القارة الإفريقية له .


أ ش أ

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