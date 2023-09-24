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وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

9/24/2023 6:03:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

واستعرض الجانبان – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية“واس” – أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، ومستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند بانبري فاهيتثانوكورن، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة.


أ ش أ


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