شركات البترول الكبرى تظهر دعمها لانتقال الطاقة.. لكن بشروط

صعد رئيسا شركتي“أرامكو السعودية” و”إكسون موبيل” إلى المسرح، في حدث صناعي كبير عقد الإثنين الماضي، للتعبير عن دعمهما للتحول العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة.. لكنه تحول يستمر فيه البترول في لعب دور رئيس لعقود مقبلة.

روج كل من الرئيسين التنفيذيين لاحتجاز وتخزين الكربون، وهو حل مناخي ينظر إليه أنصار البيئة بتشكك، باعتباره أحد أفضل الطرق لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري بشكل كبير.

وذكرا أيضًا أن خفض استخدام البترول بسرعة كبيرة جدًا سيكون أمرًا خطيرًا، نظرًا للطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

تعليقًا على الأمر، قال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة“إكسون موبيل”، خلال حلقة نقاش في مؤتمر البترول العالمي في كالجاري:“بغض النظر عن المستوى الذي وصل إليه الطلب، إذا لم نحافظ على مستوى معين من الاستثمار في الصناعة، فسينتهي بك الأمر إلى نقص العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

هذه التعليقات جاءت في وقت ترد فيه صناعة البترول والغاز على منتقديها وتكافح للسيطرة على السرد المحيط بتحول نظام الطاقة العالمي للحد من تأثير تغير المناخ، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

يعد هذا القطاع نقطة جذب طبيعية لانتقادات المدافعين عن الطاقة النظيفة والناشطين البيئيين والسياسيين المؤيدين للبيئة، لكن بعد فترة صعبة في ذروة الوباء، عندما انهار الطلب والأرباح، انتعشت الصناعة وسط ارتفاع أسعار البترول والغاز، واستقرت على نهج مشترك، وهو تغير المناخ حقيقي ويجب خفض انبعاثات الكربون، لكن شركات البترول الكبرى لا تزال ترى ضرورة أساسية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وهي قادرة على فعل ذلك في وقت تعمل فيه على إيجاد حل لخفض التلوث بقوة.

كان كل من وودز والرئيس التنفيذي لشركة“أرامكو السعودية” أمين الناصر، متفائلين بشأن آفاق الطلب على البترول، كما شعروا بالاستهزاء تجاه التوقعات الأخرى المتعلة بمدى سرعة فطام العالم عن البترول الخام.

يتوقع الناصر استخدام ما يتراوح بين 103 ملايين إلى 104 ملايين برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الحالي، في ظل ارتفاع الطلب إلى 110 ملايين برميل بحلول عام 2030. وهذا يفرض عبئًا على الصناعة لمواصلة تطوير مصادر جديدة للإنتاج، بدلاً من تقليص الإنتاج كما يريد أنصار حماية البيئة.

ألقي اللوم جزئيًا في ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي التي هزت العالم، العام الماضي بعد حرب روسيا وأوكرانيا، على تراجع مستويات الإنفاق على الاستكشاف والإنتاج بعد التراجع الناجم عن الوباء في الطلب على الطاقة في عام 2020.

قال الناصر في المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع أسبوع المناخ في نيويورك:“نحن بحاجة إلى الاستثمار، وإلا سنواجه أزمة أخرى على المدى المتوسط إلى الطويل وسنعاود استخدام فحم أكثر وغيره من المنتجات الرخيصة المتاحة اليوم، بالتالي ستذهب كل جهود إزالة الكربون هذه هباءً”.

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية تريد دعم المرحلة الانتقالية، لكن يجب على الساسة أن يكونوا صادقين بشأن التحديات المقبلة، والمخاطر إذا لم تتم إدارة التحول بشكل جيد.

كما أعرب عبد العزيز عن رغبته في عقد جلسة في مؤتمر البترول العالمي القادم، المقرر عقده في الرياض عام 2026، والتي ستناقش كيف تمكنت المملكة العربية السعودية من التحول دون إحداث“خراب” في اقتصادها.

ردد عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام للجمعية الأفريقية لمنتجي البترول، هذه التعليقات، قائلاً إن اقتصادات الدول التي يمثلها لا ينبغي أن تتعرض للخطر بسبب الفترة الانتقالية.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي:“بالنظر إلى حالتنا الفريدة من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحقيقة أن مشاكل تغير المناخ لم نتسبب فيها نحن، بل بسبب استخدام الدول المتقدمة للوقود الأحفوري بشكل اقتصادي، فإن دعوتنا للانضمام إلى نفس القطار السريع للوصول إلى الحياد الكربوني يعتبر أمر غير عادل وانتقامي”.

قالت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من البترول الخام في العالم، إن الطاقة يجب أن تظل ميسورة التكلفة وموثوقة.

كما قدمت أيضًا ما يمكن أن يكون ملخصًا لوجهة النظر التي أعرب عنها العديد من المشاركين في المؤتمر، حيث قالت“إننا ننتقل بعيداً عن الانبعاثات الكربونية لكننا لا نتخلص من البترول والغاز الطبيعي”.