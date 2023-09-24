الإقليمي للتمويل المستدام: 6 مشروعات محلية أصدرت 250 ألف شهادة كربون

قال أحمد رشدي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إنه من المقرر إطلاق سوق طوعي لتداول شهادات الكربون، و التي تنقسم إلى نوعين أساسين هما شهادات الإزالة ( إزالة الكربون بالأساليب التكنولوجية) و الاحتجاز ( احتجاز الكربون بالاعتماد على الطبيعة) ، وشهادات التجنب (تجنب تخفيض الكربون بالأساليب التكنولوجيه) والتخفيض ( تجنب خسارة الطبيعة الراهنة)، مضيفًا أن نحو 6 مشروعات بالسوق المصرية أصدرت حتى الأن نحو 230 ألف شهادة طوعية.

وأشار مستشار رئيس الهيئة على هامش ورشة عمل الصحفيين عن أسواق الكربون، إلى أن أبرز متطلب هو شهادة التحقق وشهادة المصادقة، موضحًا الفرق بين عملية المصادقة Validation وعملية التحقق Verification، قائلًا إن المصادقة هي عملية أولية تتم قبل تنفيذ المشروع بهدف تقييم تصميم المشروع للتأكد من أن المشروع يفي بمتطلبات المعايير الواجب الالتزام بها من قبل سجلات خفض الكربون ويحسب ويرصد تخفيضات الغازات الدفينة من خلال المنهجيات المعتمدة، بعد المصادقة يتم تجربة المشروع وتتم عملية التحقق، والتي تعتبر إقرار صارم لجودة تنفيذ المشروع وتقديم الفوائد المتحققة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى التأكد من خفض كمية الغازات التي قدمها مطور المشروع للحصول على الموافقة.

ولفت أن عملية التصديق والتحقق تتم وفقًا لمتطلبات الكفاءة على النحو المنصوص عليه في شهادة 14064 ISO و 14065 ISO ، وذكر حيث إن هناك مؤسستين محليتين تقدمتا للحصول على رخصة المصداقة والتحقق من قبل المجلس الوطني للاعتماد.

وأوضح أن منصة سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية والإقليمية تمثل سجلاً يتم من خلاله تسجيل مشروعات خفض الكربون لتمكين المؤسسات والحكومات بتوثيق وبتتبع تداول شهادات الانبعاثات الكربونية الخاصة بمشروعات الخفض، كما أنها ضرورية لأنها توفر وسيلة للمؤسسات والحكومات لقياس تخفيضات الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها وفقا للمعيار الذي تعتمده جهات التسجيل التي تضع معايير الخفض والتوثيق، وأشهر هذه الجهات Gold Standard, Verra and G .