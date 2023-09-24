Sunday, 24 September 2023 02:14 GMT

الإقليمي للتمويل المستدام: 6 مشروعات محلية أصدرت 250 ألف شهادة كربون

9/24/2023 6:03:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أحمد رشدي: جهتان طلبتا رخصة التحقق والمصادقة

قال أحمد رشدي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إنه من المقرر إطلاق سوق طوعي لتداول شهادات الكربون، و التي تنقسم إلى نوعين أساسين هما شهادات الإزالة ( إزالة الكربون بالأساليب التكنولوجية) و الاحتجاز ( احتجاز الكربون بالاعتماد على الطبيعة) ، وشهادات التجنب (تجنب تخفيض الكربون بالأساليب التكنولوجيه) والتخفيض ( تجنب خسارة الطبيعة الراهنة)، مضيفًا أن نحو 6 مشروعات بالسوق المصرية أصدرت حتى الأن نحو 230 ألف شهادة طوعية.

وأشار مستشار رئيس الهيئة على هامش ورشة عمل الصحفيين عن أسواق الكربون، إلى أن أبرز متطلب هو شهادة التحقق وشهادة المصادقة، موضحًا الفرق بين عملية المصادقة Validation وعملية التحقق Verification، قائلًا إن المصادقة هي عملية أولية تتم قبل تنفيذ المشروع بهدف تقييم تصميم المشروع للتأكد من أن المشروع يفي بمتطلبات المعايير الواجب الالتزام بها من قبل سجلات خفض الكربون ويحسب ويرصد تخفيضات الغازات الدفينة من خلال المنهجيات المعتمدة، بعد المصادقة يتم تجربة المشروع وتتم عملية التحقق، والتي تعتبر إقرار صارم لجودة تنفيذ المشروع وتقديم الفوائد المتحققة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى التأكد من خفض كمية الغازات التي قدمها مطور المشروع للحصول على الموافقة.

ولفت أن عملية التصديق والتحقق تتم وفقًا لمتطلبات الكفاءة على النحو المنصوص عليه في شهادة 14064 ISO و 14065 ISO ، وذكر حيث إن هناك مؤسستين محليتين تقدمتا للحصول على رخصة المصداقة والتحقق من قبل المجلس الوطني للاعتماد.

وأوضح أن منصة سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية والإقليمية تمثل سجلاً يتم من خلاله تسجيل مشروعات خفض الكربون لتمكين المؤسسات والحكومات بتوثيق وبتتبع تداول شهادات الانبعاثات الكربونية الخاصة بمشروعات الخفض، كما أنها ضرورية لأنها توفر وسيلة للمؤسسات والحكومات لقياس تخفيضات الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها وفقا للمعيار الذي تعتمده جهات التسجيل التي تضع معايير الخفض والتوثيق، وأشهر هذه الجهات Gold Standard, Verra and G .

MENAFN24092023000202011048ID1107129315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث