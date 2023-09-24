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تابعة لـالسيادى السعودى تقود جولة تمويلية بـ550 ألف دولار لـنقابتى

9/24/2023 6:03:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت شركة“نقابتى” جولة استثمارية تأسيسية بقيمة 550 ألف دولار بقيادة شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة“الصندوق السيادى السعودى” ومشاركة مستثمرين ملائكيين لتمويل توسعات الشركة بحسب بيان للشركة.

يسعى تطبيق“نقابتى” والمتخصص فى رقمنة وتمكين الخدمات المالية، وخدمات الرعاية الاجتماعية للنقابات المهنية، والاتحادات العمالية، للتوسع فى الأسواق الخارجية، بينها السوق الغانى والسعودى.

وقال محمد جمال، الرئيس التنفيذى لشركة نقابتى، إن الشركة تؤسس منصة فى السوق السعودى، كما تسعى دخول السوق البرتغالى، بخلاف إطلاقها خدماتها فى غانا قبل نهاية العام.

وأضاف جمال، أن المنصة تتعاون حاليًا مع 40% من النقابات الموجودة فى مصر، وأبرزها نقابة المهن التعليمية، والمهندسين والزراعيين والعلاج الطبيعى والمرشدين السياحيين البيطريين، بالإضافة إلى النقابات المهنية مثل نقابة سائقى النقل البرى ونقابة العاملين فى مجلس الوزراء، وتتفاوض المنصة حاليا مع نقابتى المحامين والتجاريين.

وتستهدف الشركة طرح تطبيق يتيح“الخدمات النقابية” لكل العاملين فى المهنة حتى من غير الأعضاء، خاصة خدمات التأمين الصحى.

وتعتبر“نقابتي” منصه تفاعلية متكاملهً على الهاتف المحمول تتيح الخدمات النقابية للاعضاء من دفع إلكترونى للاشتراكات السنوية والاشتراك فى برامج الرعاية الصحية وتجديدها الحصول على الموافقات الطبية اللحظية للكشوفات والتحاليل الطبية.

وأوضح أن الشركة تتيح تطبيق لتسهيل حصولهم على خدمات نقاباتهم، بالإضافة لميكنة وتقديم“سوفت وير” لرقمنة العمل فى النقابات والتخلص من البيروقراطية، ولا تقتصر الأنشطة المُقدمة على خدمات أدوات الدفع الالكترونية فقط.

وحصلت منصة نقالتى بنهاية العام الماضى، على تمويل من صندوق“سنابل” التابع للصندوق السيادى السعودى، بالإضافة إلى انضمامها للدفعة الرابعة من برنامج مسرعة الأعمال“سنابل 500”.

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