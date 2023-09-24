تابعة لـالسيادى السعودى تقود جولة تمويلية بـ550 ألف دولار لـنقابتى

تابعة لـالسيادى السعودى تقود جولة تمويلية بـ550 ألف دولار لـنقابتى
التاريخ
9/24/2023 6:03:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أغلقت شركة“نقابتى” جولة استثمارية تأسيسية بقيمة 550 ألف دولار بقيادة شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة“الصندوق السيادى السعودى” ومشاركة مستثمرين ملائكيين لتمويل توسعات الشركة بحسب بيان للشركة.
يسعى تطبيق“نقابتى” والمتخصص فى رقمنة وتمكين الخدمات المالية، وخدمات الرعاية الاجتماعية للنقابات المهنية، والاتحادات العمالية، للتوسع فى الأسواق الخارجية، بينها السوق الغانى والسعودى.
وقال محمد جمال، الرئيس التنفيذى لشركة نقابتى، إن الشركة تؤسس منصة فى السوق السعودى، كما تسعى دخول السوق البرتغالى، بخلاف إطلاقها خدماتها فى غانا قبل نهاية العام.
وأضاف جمال، أن المنصة تتعاون حاليًا مع 40% من النقابات الموجودة فى مصر، وأبرزها نقابة المهن التعليمية، والمهندسين والزراعيين والعلاج الطبيعى والمرشدين السياحيين البيطريين، بالإضافة إلى النقابات المهنية مثل نقابة سائقى النقل البرى ونقابة العاملين فى مجلس الوزراء، وتتفاوض المنصة حاليا مع نقابتى المحامين والتجاريين.
وتستهدف الشركة طرح تطبيق يتيح“الخدمات النقابية” لكل العاملين فى المهنة حتى من غير الأعضاء، خاصة خدمات التأمين الصحى.
وتعتبر“نقابتي” منصه تفاعلية متكاملهً على الهاتف المحمول تتيح الخدمات النقابية للاعضاء من دفع إلكترونى للاشتراكات السنوية والاشتراك فى برامج الرعاية الصحية وتجديدها الحصول على الموافقات الطبية اللحظية للكشوفات والتحاليل الطبية.
وأوضح أن الشركة تتيح تطبيق لتسهيل حصولهم على خدمات نقاباتهم، بالإضافة لميكنة وتقديم“سوفت وير” لرقمنة العمل فى النقابات والتخلص من البيروقراطية، ولا تقتصر الأنشطة المُقدمة على خدمات أدوات الدفع الالكترونية فقط.
وحصلت منصة نقالتى بنهاية العام الماضى، على تمويل من صندوق“سنابل” التابع للصندوق السيادى السعودى، بالإضافة إلى انضمامها للدفعة الرابعة من برنامج مسرعة الأعمال“سنابل 500”.
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