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رئيس الحكومة التونسية يبحث مع محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية الأوضاع الاقتصادية

9/24/2023 6:03:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ناقش رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني اليوم مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، الشئون الاقتصادية والمالية للبلاد، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية -في بيان لها اليوم- أن اللقاء تناول أيضا الآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، خاصة الميزان التجاري، وميزان الدفوعات، ومستوى الأسعار.


أ ش أ

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