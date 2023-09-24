الصين تعرب عن استعدادها لتعميق التعاون الشامل مع البرازيل
التاريخ
9/24/2023 6:03:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع البرازيل لتعميق التعاون العملي الشامل، وتعزيز التنسيق في إطار الآليات متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس ومجموعة العشرين، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، حسبما ذكر مسؤول بارز في الحزب الشيوعي الصيني خلال زيارته للبرازيل.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية” شينخوا” أن لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أدلى بهذه التصريحات أثناء لقائه مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وفي معرض نقله التحيات الودية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى لولا، أشار لي إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والبرازيل.
وقال لي، وهو أيضا سكرتير اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، إن شي ولولا التقيا وتبادلا وجهات النظر في مناسبات عدة، ويقودان معا مستقبل العلاقات الصينية البرازيلية في العصر الجديد.
وأضاف لي أن الصين والبرازيل هما أكبر دولتين ناميتين في النصف الشرقي والغربي من الكرة الأرضية على التوالي، وتتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن البلدين سيحتفلان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل.
وتابع لي قائلا إنه يتعين على البلدين البناء على إنجازاتهما السابقة والمضي قدما في تعميق الثقة السياسية المتبادلة، فضلا عن مواصلة الدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الكبرى لكل منهما.
أ ش أ
MENAFN24092023000202011048ID1107129311
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.