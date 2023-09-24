الصين تعرب عن استعدادها لتعميق التعاون الشامل مع البرازيل

وذكرت وكالة الأنباء الصينية” شينخوا” أن لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أدلى بهذه التصريحات أثناء لقائه مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي معرض نقله التحيات الودية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى لولا، أشار لي إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والبرازيل.

وقال لي، وهو أيضا سكرتير اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، إن شي ولولا التقيا وتبادلا وجهات النظر في مناسبات عدة، ويقودان معا مستقبل العلاقات الصينية البرازيلية في العصر الجديد.

وأضاف لي أن الصين والبرازيل هما أكبر دولتين ناميتين في النصف الشرقي والغربي من الكرة الأرضية على التوالي، وتتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن البلدين سيحتفلان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل.

وتابع لي قائلا إنه يتعين على البلدين البناء على إنجازاتهما السابقة والمضي قدما في تعميق الثقة السياسية المتبادلة، فضلا عن مواصلة الدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الكبرى لكل منهما.





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