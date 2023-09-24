((المصرى الماليزى)) يدعو 20 شركة لإنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس

(MENAFN- Al-Borsa News) مقترح بتأسيس بنك ماليزى فى مصر لدعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين
دعا مجلس الأعمال المصرى الماليزى 20 شركة ماليزية متخصصة فى صناعة الأسمدة والأجهزة الكهربائية والمقاولات والصناعات المغذية للسيارات، لإنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس للاستفادة من الموانئ فى تصدير إنتاجها إلى دول آسيا وأوروبا وأفريقيا.
قال المهندس شريف الجبلى رئيس المجلس، إن الشركات الماليزية تراقب حركة التطوير التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وبالتحديد البنية التحتية والتشريعية، ومن المرتقب أن تبدأ الشركات خطواتها الفعلية قريبًا.
أضاف الجبلى لـ“البورصة” أن المناطق الصناعية الأجنبية فى مصر وأبرزها المنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الصناعية الروسية أصبحت أداة لمنظمات الأعمال للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
ذكر أن زيادة الاستثمارات الماليزية فى مصر بات ضروريًا فى ظل وجود بيئة تشريعية محفزة داعمه للاستثمار، لذلك فإن إنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس تساعدهم على تصدير إنتاجهم إلى جميع الدول الأوروبية والآسيوية وأفريقيا والشرق الأوسط، لموقعها الجغرافى وقربها من الموانئ.
تابع: إن الدول التى تنافس مصر فى منطقة الشرق الأوسط تضع خطط استثمار مستقبلية، لذلك فإن تكثيف الحكومة جهودها لتوقيع اتفاقيات مع حكومات الدول الأوروبية والآسيوية لإنشاء مناطق صناعية متخصصة محفز قوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أشار إلى أن التعاون بين مصر وماليزيا يشهد حالة تحسن على مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية، لذلك تأمل منظمات الأعمال توقيع اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين خلال فترة قريبة.
اقترح الجبلى تأسيس بنك حكومى ماليزى فى مصر لخدمة المستثمرين فى المناطق الصناعية، الأمر الذى يساهم فى تسهيل التعاون التجارى بين البلدين ومحفز على جذب استثمارات أجنبية.
ومؤخرًا ناقش نائب وزير المالية الماليزى أحمد ماسلان مع محمد معيط وزير المالية المصرى فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة.
أكد معيط على ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بين البلدين، ومنها قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن توطين صناعة السيارات الكهربائية.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا بنسبة 81% خلال 2021، لتسجل 810 ملايين دولار، مقابل 495.3 مليون دولار خلال 2020.
ويصب الميزان التجارى بين البلدين لصالح ماليزيا بقيمة 459.5 مليون دولار بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
قال رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، إن أهم الصادرات المصرية لماليزيا هى الفوسفات والأسمدة، والبرتقال والموالح والعنب، والحديد والصلب، والتمور ، والبصل ، والفراولة.
أضاف أن الواردات المصرية من ماليزيا هى زيت النخيل، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية، والملابس وإكسسواراتها، والزيوت النفطية.
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