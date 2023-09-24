((المصرى الماليزى)) يدعو 20 شركة لإنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس





دعا مجلس الأعمال المصرى الماليزى 20 شركة ماليزية متخصصة فى صناعة الأسمدة والأجهزة الكهربائية والمقاولات والصناعات المغذية للسيارات، لإنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس للاستفادة من الموانئ فى تصدير إنتاجها إلى دول آسيا وأوروبا وأفريقيا.

قال المهندس شريف الجبلى رئيس المجلس، إن الشركات الماليزية تراقب حركة التطوير التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وبالتحديد البنية التحتية والتشريعية، ومن المرتقب أن تبدأ الشركات خطواتها الفعلية قريبًا.

أضاف الجبلى لـ“البورصة” أن المناطق الصناعية الأجنبية فى مصر وأبرزها المنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الصناعية الروسية أصبحت أداة لمنظمات الأعمال للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

ذكر أن زيادة الاستثمارات الماليزية فى مصر بات ضروريًا فى ظل وجود بيئة تشريعية محفزة داعمه للاستثمار، لذلك فإن إنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس تساعدهم على تصدير إنتاجهم إلى جميع الدول الأوروبية والآسيوية وأفريقيا والشرق الأوسط، لموقعها الجغرافى وقربها من الموانئ.

تابع: إن الدول التى تنافس مصر فى منطقة الشرق الأوسط تضع خطط استثمار مستقبلية، لذلك فإن تكثيف الحكومة جهودها لتوقيع اتفاقيات مع حكومات الدول الأوروبية والآسيوية لإنشاء مناطق صناعية متخصصة محفز قوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أشار إلى أن التعاون بين مصر وماليزيا يشهد حالة تحسن على مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية، لذلك تأمل منظمات الأعمال توقيع اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين خلال فترة قريبة.

اقترح الجبلى تأسيس بنك حكومى ماليزى فى مصر لخدمة المستثمرين فى المناطق الصناعية، الأمر الذى يساهم فى تسهيل التعاون التجارى بين البلدين ومحفز على جذب استثمارات أجنبية.

ومؤخرًا ناقش نائب وزير المالية الماليزى أحمد ماسلان مع محمد معيط وزير المالية المصرى فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة.

أكد معيط على ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بين البلدين، ومنها قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا بنسبة 81% خلال 2021، لتسجل 810 ملايين دولار، مقابل 495.3 مليون دولار خلال 2020.

ويصب الميزان التجارى بين البلدين لصالح ماليزيا بقيمة 459.5 مليون دولار بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، إن أهم الصادرات المصرية لماليزيا هى الفوسفات والأسمدة، والبرتقال والموالح والعنب، والحديد والصلب، والتمور ، والبصل ، والفراولة.

أضاف أن الواردات المصرية من ماليزيا هى زيت النخيل، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية، والملابس وإكسسواراتها، والزيوت النفطية.