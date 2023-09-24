10 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

10 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
التاريخ
9/24/2023 6:02:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نجيب: دخول ذهب دون جمارك ساعد على سد جزء من الطلب
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وانخفاض سعر دولار الصاغة محليا، تزامنا مع تراجع الطلب.
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات السبت، مقارنة بختام تعاملات الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع مساء الجمعة الماضية عند مستوى 1925 دولارًا.
وأضاف، أن سعر جرام عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.
وقال نادى نجيب، السكرتير السابق لشعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الانخفاضات التى تلاحق أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية وحتى الآن، بسبب هدوء الطلب على المعدن النفيس.
أضاف لـ”البورصة”، أن المعروض من الذهب حاليا لدى الصاغة جيد ويقابله ضعف فى الطلب، لافتا إلى أن الكميات المصحوبة مع العائدين من الخارج دون جمارك أيضا ساعدت على سد جزء من الطلب فى السوق المحلى، ما تبعه توازن فى الأسعار محليا.
وقال مصدر بسوق الصاغة، أن الفجوة بين سعر دولار الصاغة والسوق الموازى تكاد تكون اختفت، وتصل إلى 45 قرشًا، مقارنة بنحو 12 جنيهًا وقت إطلاق شهادات 18%.
أضاف، أن سعر الدولار فى الصاغة سجل نحو 40.95 جنيه، بينما الدولار الموازى بنحو 40.50 جنيه، ما دفع الأسعار للهبوط التدريجى خلال الأيام الماضية.
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