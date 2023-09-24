10 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وانخفاض سعر دولار الصاغة محليا، تزامنا مع تراجع الطلب.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات السبت، مقارنة بختام تعاملات الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع مساء الجمعة الماضية عند مستوى 1925 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.

وقال نادى نجيب، السكرتير السابق لشعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الانخفاضات التى تلاحق أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية وحتى الآن، بسبب هدوء الطلب على المعدن النفيس.

أضاف لـ”البورصة”، أن المعروض من الذهب حاليا لدى الصاغة جيد ويقابله ضعف فى الطلب، لافتا إلى أن الكميات المصحوبة مع العائدين من الخارج دون جمارك أيضا ساعدت على سد جزء من الطلب فى السوق المحلى، ما تبعه توازن فى الأسعار محليا.

وقال مصدر بسوق الصاغة، أن الفجوة بين سعر دولار الصاغة والسوق الموازى تكاد تكون اختفت، وتصل إلى 45 قرشًا، مقارنة بنحو 12 جنيهًا وقت إطلاق شهادات 18%.

أضاف، أن سعر الدولار فى الصاغة سجل نحو 40.95 جنيه، بينما الدولار الموازى بنحو 40.50 جنيه، ما دفع الأسعار للهبوط التدريجى خلال الأيام الماضية.