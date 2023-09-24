توقعات بتراجع صادرات الأسمنت الأبيض بعد فرض رسوم ((الإغراق)) الكورية

توقعات بتراجع صادرات الأسمنت الأبيض بعد فرض رسوم ((الإغراق)) الكورية
التاريخ
9/24/2023 6:02:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) 72.23% نسبة الرسوم المفروضة على الأسمنت الأبيض
توقع ممثلو قطاع الأسمنت تراجع صادرات القطاع وبالتحديد الأسمنت الأبيض بنسب طفيفة بعد فرض كوريا الجنوبية رسوم إغراق على صادرات الشركتين المصريتين ((رويال المنيا)) و((الباتروس)).
واستحوذ الأسمنت الأبيض المصرى على 10% من حصة السوقية فى كوريا الجنوبية العام لماضى، وبلغ حجم صادراته خلال النصف الأول من العام الحالي 0.727 مليون دولار، مقابل 1.194مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس لم يطلع على قرار لجنة وزراة التجارة بكوريا الجنوبية حتى الآن، ومن المرتقب أن يبدأ المجلس خطواته الأولية لمعرفة الأسباب والمساهمة فى حل مشكلات الشركات.
أضاف لـ((البورصة)) أن المجلس سيدعو الشركتين فى أقرب وقت للاطلاع على ملفهما التصديرى لدراسته من جوانب كثيره أبرزها تكاليف التصدير والسعر المصدر به لكوريا الجنوبية.
لفت إلى أن الشركة الكورية التى تقدمت بشكاوى إلى الحكومة الكورية غير صادقة ((وفق العديد من الأمثلة التى حدثت خلال السنوات الماضية)).
لفت أن كوريا الجنوبية ليست سوقا أساسي لصادارت الأسمنت لذلك لن يكون تأثيره قوى على حجم صادراتنا (( لكن أى سوق بالنسبة لمصر مهم للغاية وسنتعامل مع الأمر بشكل جدى)). ((تصديرى مواد البناء)) يستدعى الشركات المتضررة لحل مشكلاتها
أعلنت وزارة الصناعة الكورية الخميس الماضى فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأسمنت البورتلاندي الأبيض المستورد من مصر، وفقا لوكالة يونهاب.
وبعد الفحص الأولي، قررت لجنة التجارة الكورية تقديم توصية إلى وزارة المالية بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 72.23% على الأسمنت الأبيض القادم من مصر، لمنع التداعيات المحتملة من تلك الواردات على الصناعة المحلية.
وجاء التحقيق في الوقت الذي تقدمت فيه شركة ((يونيون)) المحلية لإنتاج الأسمنت بشكوى في مارس ضد شركتي ((رويال المنيا))المصرية للأسمنت وشركة ((الباتروس)) العالمية المحدودة لتجارة الأسمنت.
قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة لم تتلق أى مخاطبات من الشركات المصرية التى فرضت على صادراتها رسوم إغراق.. لكن من المتوقع أن تتأثر صادرات القطاع.
أضاف أن صادرات الأسمنت المصرى لا ترتكز على دولة واحدة، لكن وضع عراقيل أمام الشركات من الدول المصدرة من بعض الدول يحجم إنتاجية القطاع.
قال مدحت اسطفانوس عضو شعبة الأسمنت، إن ممارسات الإغراق على الصادرات المصرية ضد عمل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وكورويا الجنوبية، لذلك على الشركات مخاطبة وزراة الخارجية ومسؤولى السفارة للدولة الأجنبية لحل تلك الأزمة.
كتبت_ مريم الرميحى
MENAFN24092023000202011048ID1107129308
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