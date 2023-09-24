توقعات بتراجع صادرات الأسمنت الأبيض بعد فرض رسوم ((الإغراق)) الكورية

توقع ممثلو قطاع الأسمنت تراجع صادرات القطاع وبالتحديد الأسمنت الأبيض بنسب طفيفة بعد فرض كوريا الجنوبية رسوم إغراق على صادرات الشركتين المصريتين ((رويال المنيا)) و((الباتروس)).

واستحوذ الأسمنت الأبيض المصرى على 10% من حصة السوقية فى كوريا الجنوبية العام لماضى، وبلغ حجم صادراته خلال النصف الأول من العام الحالي 0.727 مليون دولار، مقابل 1.194مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس لم يطلع على قرار لجنة وزراة التجارة بكوريا الجنوبية حتى الآن، ومن المرتقب أن يبدأ المجلس خطواته الأولية لمعرفة الأسباب والمساهمة فى حل مشكلات الشركات.

أضاف لـ((البورصة)) أن المجلس سيدعو الشركتين فى أقرب وقت للاطلاع على ملفهما التصديرى لدراسته من جوانب كثيره أبرزها تكاليف التصدير والسعر المصدر به لكوريا الجنوبية.

لفت إلى أن الشركة الكورية التى تقدمت بشكاوى إلى الحكومة الكورية غير صادقة ((وفق العديد من الأمثلة التى حدثت خلال السنوات الماضية)).

لفت أن كوريا الجنوبية ليست سوقا أساسي لصادارت الأسمنت لذلك لن يكون تأثيره قوى على حجم صادراتنا (( لكن أى سوق بالنسبة لمصر مهم للغاية وسنتعامل مع الأمر بشكل جدى)).

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الخميس الماضى فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأسمنت البورتلاندي الأبيض المستورد من مصر، وفقا لوكالة يونهاب.

وبعد الفحص الأولي، قررت لجنة التجارة الكورية تقديم توصية إلى وزارة المالية بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 72.23% على الأسمنت الأبيض القادم من مصر، لمنع التداعيات المحتملة من تلك الواردات على الصناعة المحلية.

وجاء التحقيق في الوقت الذي تقدمت فيه شركة ((يونيون)) المحلية لإنتاج الأسمنت بشكوى في مارس ضد شركتي ((رويال المنيا))المصرية للأسمنت وشركة ((الباتروس)) العالمية المحدودة لتجارة الأسمنت.

قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة لم تتلق أى مخاطبات من الشركات المصرية التى فرضت على صادراتها رسوم إغراق.. لكن من المتوقع أن تتأثر صادرات القطاع.

أضاف أن صادرات الأسمنت المصرى لا ترتكز على دولة واحدة، لكن وضع عراقيل أمام الشركات من الدول المصدرة من بعض الدول يحجم إنتاجية القطاع.

قال مدحت اسطفانوس عضو شعبة الأسمنت، إن ممارسات الإغراق على الصادرات المصرية ضد عمل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وكورويا الجنوبية، لذلك على الشركات مخاطبة وزراة الخارجية ومسؤولى السفارة للدولة الأجنبية لحل تلك الأزمة.









كتبت_ مريم الرميحى