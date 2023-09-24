سفيرة الإمارات: 1730 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرى

أشارت الكعبى، فى كلمتها اليوم، خلال افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود التابعة لشركة أدنوك الإماراتية فى مصر باستثمارات تصل 50 مليون جنيه، إلى أن دخول شركة أدنوك فى نشاط تسويق الوقود فى مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتى الإمارات ومصر.

أوضحت أن الشركات الإماراتية فى مصر تعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع البترول والغاز، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين، مؤكدا أن افتتاح أولى محطات شركة أدنوك بمثابة لبنة جديدة فى صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر .

وقال بدر اللمكى الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع، إن افتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود فى مصر تحمل العلامة التجارية لـ”أدنوك” تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز بعد استحواذ ادنوك على 50% من حصة توتال انرجيز فى مصر.

وتستهدف أدنوك تدشين 10 محطات لتوزيع الوقود فى مصر بنهاية العام الجارى حيث تمتلك الشركة تمتلك نحو 800 محطة وقود فى الإمارات والسعودية ومصر.

أوضح اللمكى،أن السوق المصرى جاذب للاستثمار و يتمتع بفرص كبيرة للنمو، لافتا إلى أن مصر من الأسواق المستهدفة لشركة أدنوك، حيث تتمتع بالعديد من المزايا خاصة فى معدلات النمو والقوى الشرائية.

وقال توماس شتراوس مدير توتال انرجيز الفرنسية فى مصر، إنه سيتم استثمار الخبرات لدى أدنوك وتوتال فى العمل على تقديم أفضل الخدمات بمعايير عالمية والمنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء فى السوق المحلى .