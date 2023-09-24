سفيرة الإمارات: 1730 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرى

سفيرة الإمارات: 1730 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرى
التاريخ
9/24/2023 6:02:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قالت السفيرة مريم الكعبى سفيرة الإمارات فى مصر، إن عدد الشركات الإماراتية العاملة فى السوق المصرية يصل إلى 1730 شركة فى مختلف المجالات الاقتصادية.
أشارت الكعبى، فى كلمتها اليوم، خلال افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود التابعة لشركة أدنوك الإماراتية فى مصر باستثمارات تصل 50 مليون جنيه، إلى أن دخول شركة أدنوك فى نشاط تسويق الوقود فى مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتى الإمارات ومصر.
أوضحت أن الشركات الإماراتية فى مصر تعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع البترول والغاز، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين، مؤكدا أن افتتاح أولى محطات شركة أدنوك بمثابة لبنة جديدة فى صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر .
وقال بدر اللمكى الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع، إن افتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود فى مصر تحمل العلامة التجارية لـ”أدنوك” تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز بعد استحواذ ادنوك على 50% من حصة توتال انرجيز فى مصر.
وتستهدف أدنوك تدشين 10 محطات لتوزيع الوقود فى مصر بنهاية العام الجارى حيث تمتلك الشركة تمتلك نحو 800 محطة وقود فى الإمارات والسعودية ومصر.
أوضح اللمكى،أن السوق المصرى جاذب للاستثمار و يتمتع بفرص كبيرة للنمو، لافتا إلى أن مصر من الأسواق المستهدفة لشركة أدنوك، حيث تتمتع بالعديد من المزايا خاصة فى معدلات النمو والقوى الشرائية.
وقال توماس شتراوس مدير توتال انرجيز الفرنسية فى مصر، إنه سيتم استثمار الخبرات لدى أدنوك وتوتال فى العمل على تقديم أفضل الخدمات بمعايير عالمية والمنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء فى السوق المحلى .
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