((التصديرى للطباعة والتغليف)) يُطلق بعثة تجارية إلى الجزائر نوفمبر المقبل

((التصديرى للطباعة والتغليف)) يُطلق بعثة تجارية إلى الجزائر نوفمبر المقبل
التاريخ
9/24/2023 6:02:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ينظم المجلس التصديرى للطباعة والتغليف بعثة تجارية مصرية إلى الجزائر نوفمبر المقبل، فى محاولة لاقتناص فرص تصديرية جديدة.
قال نديم إلياس، رئيس المجلس، إن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائرى وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية .
أضاف أن الجزائر تعد واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بقيمه تصل لـ 47 مليار دولار، مضيفاً أنها تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظًا؛ بما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر.
أضاف أن الجزائر استوردت من مصر منتجات من قطاع التغليف والطباعة والورق بقيمة 36 مليون دولار العام الماضى بما يمثل 3.4% من إجمالى صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتى تقدر بنحو 1.069 مليار دولار فى عام 2022.
قالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن المنتجات المصرية تحظى بقبول فى الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التى تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير.
ذكرت أن مصر احتلت المرتبة الـ 14 فى قائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينها 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار.
ذكرت أن التغليف المرن يتصدر القطاعات المصدرة بقيمة 10 ملايين دولار يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار وفى المرتبة الثالثة ورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار وورق الدوبلكس بقيمة 3 ملايين دولار، وأكياس من بوليميرات الايثيلين بقيمة مليونى دولار.
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