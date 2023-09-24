((التصديرى للطباعة والتغليف)) يُطلق بعثة تجارية إلى الجزائر نوفمبر المقبل

قال نديم إلياس، رئيس المجلس، إن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائرى وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية .

أضاف أن الجزائر تعد واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بقيمه تصل لـ 47 مليار دولار، مضيفاً أنها تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظًا؛ بما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر.

أضاف أن الجزائر استوردت من مصر منتجات من قطاع التغليف والطباعة والورق بقيمة 36 مليون دولار العام الماضى بما يمثل 3.4% من إجمالى صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتى تقدر بنحو 1.069 مليار دولار فى عام 2022.

قالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن المنتجات المصرية تحظى بقبول فى الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التى تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير.

ذكرت أن مصر احتلت المرتبة الـ 14 فى قائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينها 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار.

ذكرت أن التغليف المرن يتصدر القطاعات المصدرة بقيمة 10 ملايين دولار يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار وفى المرتبة الثالثة ورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار وورق الدوبلكس بقيمة 3 ملايين دولار، وأكياس من بوليميرات الايثيلين بقيمة مليونى دولار.



