الأهرام للصناعة والتجارة تدرس إضافة خطوط إنتاج حديثة لتنويع محفظة منتجاتها

تدرس شركة الأهرام للصناعة والتجارة، إضافة خطوط إنتاج حديثة، لتنويع محفظة منتجاتها، حتى تتوسع فى أسواقها التصديرية، وتلبى احتباجات السوق المحلى بمنتجات بلاستيكية بديلة للمستورد.

قال أمجد كمال، مدير العلاقات العامة بالشركة، إن“الأهرام للصناعة والتجارة”، تنتج أكياس وشكائر مصنوعة من البولى بروبلين خاصة بالمحاصيل الزراعية والأسمنت والكربونات بجانب أكياس البولى إيثيلين، وعزل وتبطين وصوب زراعية.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس إضافة خطوط انتاج حديثة، لتصنيع منتجات بلاستيكية وأنشطة جديدة يحتاجها السوق بديلا عن المستورد، وحتى تتوسع بمحفظة منتجاتها وتفتح أسواق جديدة.

أوضح، أن الشركة تصدر لنحو 38 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبى، والسودان وليبيا والعراق وسوريا والمغرب وغيرها من الدول.

لفت إلى أن الشركة تستهدف دخول أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة أبرزها كينيا وتنزانيا وعمان، وحال زيادة الطلب التصديرى على منتجاتها ستزيد من طاقتها الانتاجية وتضيف خطوط انتاج جديدة.

وكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية فى تصريحات صحفية سابقة، أن المجلس بستهداف 20% نمو فى صادراته من منتجات البلاستيك خلال العام الجارى 2023.

وبلغت صادرات البلاستيك نحو 2.5 مليار دولار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2021، بما يمثل نحو 29% من إجمالى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة والتى بلغت 8.6 مليار دولار لعام 2022.

أشار إلى أن الشركة لم تواجه مشكلات فى استيراد خاماتها خلال الفترة الماضية بسبب اعتمادها على حصيلتها الدولارية الناتجة عند التصدير، بجانب أنها كانت تواكب الأحداث بشكل فورى وتحافظ على مخزون الخامة حتى تنفذ التعاقدات والطلبيات فى وقتها ولا يحدث تأخير على العميل الخارجى.

وتأسست شركة الأهرام للصناعة والتجارة عام 2006، وتمتلك الشركة مقرها الرئيسى فى مدينة 6 أكتوبر، ولديها مصنعان بالمنطقة الصناعية بها.



