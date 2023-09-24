الأهرام للصناعة والتجارة تدرس إضافة خطوط إنتاج حديثة لتنويع محفظة منتجاتها

الأهرام للصناعة والتجارة تدرس إضافة خطوط إنتاج حديثة لتنويع محفظة منتجاتها
التاريخ
9/24/2023 6:02:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كمال: الشركة متواجدة فى 38 سوقا تصديريا وتستهدف دخول دول جديدة
تدرس شركة الأهرام للصناعة والتجارة، إضافة خطوط إنتاج حديثة، لتنويع محفظة منتجاتها، حتى تتوسع فى أسواقها التصديرية، وتلبى احتباجات السوق المحلى بمنتجات بلاستيكية بديلة للمستورد.
قال أمجد كمال، مدير العلاقات العامة بالشركة، إن“الأهرام للصناعة والتجارة”، تنتج أكياس وشكائر مصنوعة من البولى بروبلين خاصة بالمحاصيل الزراعية والأسمنت والكربونات بجانب أكياس البولى إيثيلين، وعزل وتبطين وصوب زراعية.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس إضافة خطوط انتاج حديثة، لتصنيع منتجات بلاستيكية وأنشطة جديدة يحتاجها السوق بديلا عن المستورد، وحتى تتوسع بمحفظة منتجاتها وتفتح أسواق جديدة.
أوضح، أن الشركة تصدر لنحو 38 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبى، والسودان وليبيا والعراق وسوريا والمغرب وغيرها من الدول.
لفت إلى أن الشركة تستهدف دخول أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة أبرزها كينيا وتنزانيا وعمان، وحال زيادة الطلب التصديرى على منتجاتها ستزيد من طاقتها الانتاجية وتضيف خطوط انتاج جديدة.
وكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية فى تصريحات صحفية سابقة، أن المجلس بستهداف 20% نمو فى صادراته من منتجات البلاستيك خلال العام الجارى 2023.
وبلغت صادرات البلاستيك نحو 2.5 مليار دولار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2021، بما يمثل نحو 29% من إجمالى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة والتى بلغت 8.6 مليار دولار لعام 2022.
أشار إلى أن الشركة لم تواجه مشكلات فى استيراد خاماتها خلال الفترة الماضية بسبب اعتمادها على حصيلتها الدولارية الناتجة عند التصدير، بجانب أنها كانت تواكب الأحداث بشكل فورى وتحافظ على مخزون الخامة حتى تنفذ التعاقدات والطلبيات فى وقتها ولا يحدث تأخير على العميل الخارجى.
وتأسست شركة الأهرام للصناعة والتجارة عام 2006، وتمتلك الشركة مقرها الرئيسى فى مدينة 6 أكتوبر، ولديها مصنعان بالمنطقة الصناعية بها.
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