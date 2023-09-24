المصرية للاتصالات.. انتعاش تاريخى للسهم

ونقلت جريدة ((البورصة )) الأسبوع الماضي عن مصادر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية تعتزم بيع حصة إضافية من الشركة خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك الشركة 45% من“فودافون مصر” والتى يسعى جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على هذه الحصة، لتستطيع الحكومة تخفيف مركز الدين، بالإضافة إلى إمكانية توزيع أرباح استثنائية على المساهمين من تلك العوائد، بحسب توقعات بحوث الأهلي فاروس.

ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.78 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه فيى النصف المقارن من العام الماضي.