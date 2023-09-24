المصرية للاتصالات.. انتعاش تاريخى للسهم
التاريخ
9/24/2023 6:02:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
نجح سهم الشركة المصرية للاتصالات الخميس الماضى فى تجاوز حاجز 30 جنيها لأول مرة فى تاريخه، ليسجل صعود بنسبة 5.54% خلال جلسة الخميس مقارنةً ببداية الأسبوع، ليصل السهم إلى مستوى 30.5 جنيه.
ونقلت جريدة ((البورصة )) الأسبوع الماضي عن مصادر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية تعتزم بيع حصة إضافية من الشركة خلال الفترة المقبلة.
وتمتلك الشركة 45% من“فودافون مصر” والتى يسعى جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على هذه الحصة، لتستطيع الحكومة تخفيف مركز الدين، بالإضافة إلى إمكانية توزيع أرباح استثنائية على المساهمين من تلك العوائد، بحسب توقعات بحوث الأهلي فاروس.
ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.78 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه فيى النصف المقارن من العام الماضي.
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