‫الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات للبيع بـ3 مدن جديدة - جريدة البورصة

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات للبيع بـ3 مدن جديدة - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:02:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عادل النجار عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من 19م2 إلى 96م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من 30م2 إلى 60م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر المقبل.
وأمن جهته، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد مصطفى أنه سيتم طرح 12 محلاً تجارياً و3 صيدليات بمساحات تتراوح من 17م2 إلى 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المقبل.
وبدوره، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة“غرب أسيوط” المهندس ياسر عبدالله أنه سبتم طرح 11 محلاً تجارياُ وصيدليتين بمساحات تتراوح من 17م2 إلى 67م2)، و6 وحدات إدارية ومهنية، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من 49م2 إلى 52م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة في جلسة لمزاد علني يوم /الثلاثاء/ الموافق 24 أكتوبر المقبل.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المهندس محمد عبدالله إلى أنه سيتم طرح حق استغلال حديقة الإسكان القومي الواقعة بالحي الأول بمساحة حوالي 5,5 فدان لمدة 7 سنوات في جلسة لمزاد علني يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم.
وأشار مسئولو أجهزة المدن الجديدة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للوحدات والمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة، ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الأجهزة المقرر عقد جلسات المزادات بها.
أ.ش.أ
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