‫الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات للبيع بـ3 مدن جديدة - جريدة البورصة

وأمن جهته، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد مصطفى أنه سيتم طرح 12 محلاً تجارياً و3 صيدليات بمساحات تتراوح من 17م2 إلى 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المقبل.

وبدوره، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة“غرب أسيوط” المهندس ياسر عبدالله أنه سبتم طرح 11 محلاً تجارياُ وصيدليتين بمساحات تتراوح من 17م2 إلى 67م2)، و6 وحدات إدارية ومهنية، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من 49م2 إلى 52م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة في جلسة لمزاد علني يوم /الثلاثاء/ الموافق 24 أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المهندس محمد عبدالله إلى أنه سيتم طرح حق استغلال حديقة الإسكان القومي الواقعة بالحي الأول بمساحة حوالي 5,5 فدان لمدة 7 سنوات في جلسة لمزاد علني يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم.

وأشار مسئولو أجهزة المدن الجديدة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للوحدات والمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة، ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الأجهزة المقرر عقد جلسات المزادات بها.

أ.ش.أ