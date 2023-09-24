رئيس الوزراء: وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء - جريدة البورصة

رئيس الوزراء: وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:02:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء:“هناك تنسيق مع مجلس النواب فى هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم فى سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفى الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى”.
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
وفى هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التى تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدى عليها.
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