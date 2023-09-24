رئيس الوزراء: وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء - جريدة البورصة

وأضاف رئيس الوزراء:“هناك تنسيق مع مجلس النواب فى هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم فى سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفى الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى”.

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وفى هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التى تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدى عليها.