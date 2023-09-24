محلية النواب تناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء الشهر المقبل - جريدة البورصة
التاريخ
9/24/2023 6:02:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون من أوائل القوانين التى يتم مناقشتها فى البرلمان بعد عودته للانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“صدى البلد”، أنه سيتم التصالح فى كل المخالفات ولن يترك عقار أو حيازة لدى المواطن فى ملف المخالفات إلا وسيتم وضعه فى قانون التصالح، كما سيتم مراجعة الأحوزة العمرانية وقانون البناء مرة أخرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين:“هناك تنسيق مع مجلس النواب فى هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم فى سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفى الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى”
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