محلية النواب تناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء الشهر المقبل - جريدة البورصة

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“صدى البلد”، أنه سيتم التصالح فى كل المخالفات ولن يترك عقار أو حيازة لدى المواطن فى ملف المخالفات إلا وسيتم وضعه فى قانون التصالح، كما سيتم مراجعة الأحوزة العمرانية وقانون البناء مرة أخرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين:“هناك تنسيق مع مجلس النواب فى هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم فى سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفى الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى”