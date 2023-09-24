كوريا الجنوبية: 8.4% ارتفاعا في الإنفاق اليومي بالبطاقات في 6 شهور

وأشارت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم السبت – أن أصحاب بطاقات الائتمان والخصم المباشر أنفقوا 3.3 تريليون وون (2.47 مليار دولار) في المتوسط ليوم واحد في الفترة من يناير إلى يونيو بالمقارنة مع 3 تريليونات وون في العام الماضي.

وزاد حجم الإنفاق ببطاقات الائتمان بنسبة 8.8 على أساس سنوي إلى 2.56 تريليون وون في المتوسط اليومي، بقيادة الإنفاق في منصات التجارة الإلكترونية.

وقاد الإنفاق على السفر وشراء السيارات وتناول الطعام في المطاعم الزيادة الإجمالية، كما نما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع قليلا في الربع الثاني من هذا العام عما كان عليه في الربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد – وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي – بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما يتوافق مع تقديرات سابقة.

ويعد التوسع في الربع الثاني أعلى من التوسع بنسبة 0.3% في الربع الأول.

أ.ش.أ