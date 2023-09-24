كوريا الجنوبية: 8.4% ارتفاعا في الإنفاق اليومي بالبطاقات في 6 شهور

كوريا الجنوبية: 8.4% ارتفاعا في الإنفاق اليومي بالبطاقات في 6 شهور
التاريخ
9/24/2023 6:02:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي أن الإنفاق اليومي بالبطاقات في كوريا الجنوبية ارتفع بمقدار 8.4% في النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على خلفية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
وأشارت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم السبت – أن أصحاب بطاقات الائتمان والخصم المباشر أنفقوا 3.3 تريليون وون (2.47 مليار دولار) في المتوسط ليوم واحد في الفترة من يناير إلى يونيو بالمقارنة مع 3 تريليونات وون في العام الماضي.
وزاد حجم الإنفاق ببطاقات الائتمان بنسبة 8.8 على أساس سنوي إلى 2.56 تريليون وون في المتوسط اليومي، بقيادة الإنفاق في منصات التجارة الإلكترونية.
وقاد الإنفاق على السفر وشراء السيارات وتناول الطعام في المطاعم الزيادة الإجمالية، كما نما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع قليلا في الربع الثاني من هذا العام عما كان عليه في الربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد – وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي – بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما يتوافق مع تقديرات سابقة.
ويعد التوسع في الربع الثاني أعلى من التوسع بنسبة 0.3% في الربع الأول.
أ.ش.أ
MENAFN24092023000202011048ID1107129295
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