المعرض التجاري للمنتجات الغابية بالصين يشهد صفقات بقيمة 16.7 مليون دولار
التاريخ
9/24/2023 6:02:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
شهد المعرض التجاري الـ18 لمنتجات الغابات الصينية معاملات بلغ إجماليها 120 مليون يوان (حوالي 16.7 مليون دولار أمريكي)، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للغابات والأراضي العشبية في الصين.
وأشارت الهيئة – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن المعرض اجتذب 752 شركة و88 ألف شخص من حوالي 10 دول ومناطق، حيث أطلق المعرض التجاري منصة سحابية، شهدت بالفعل تسجيل أكثر من 300 شركة فيها.
وبلغ إجمالي الصفقات في الموقع للمعارض التجارية الـ17 السابقة 2.09 مليار يوان منذ إطلاقه في عام 2004.
أ.ش.أ
MENAFN24092023000202011048ID1107129294
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.