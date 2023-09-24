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المعرض التجاري للمنتجات الغابية بالصين يشهد صفقات بقيمة 16.7 مليون دولار

9/24/2023 6:02:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد المعرض التجاري الـ18 لمنتجات الغابات الصينية معاملات بلغ إجماليها 120 مليون يوان (حوالي 16.7 مليون دولار أمريكي)، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للغابات والأراضي العشبية في الصين.

وأشارت الهيئة – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن المعرض اجتذب 752 شركة و88 ألف شخص من حوالي 10 دول ومناطق، حيث أطلق المعرض التجاري منصة سحابية، شهدت بالفعل تسجيل أكثر من 300 شركة فيها.

وبلغ إجمالي الصفقات في الموقع للمعارض التجارية الـ17 السابقة 2.09 مليار يوان منذ إطلاقه في عام 2004.

أ.ش.أ

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