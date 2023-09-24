أكثر من 170 مليار يوان نتائج مثمرة لمعرض الصين والدول العربية

أكثر من 170 مليار يوان نتائج مثمرة لمعرض الصين والدول العربية
التاريخ
9/24/2023 6:02:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية، أن المعرض حقق 403 مشاريع تعاونية تبلغ قيمتها 170.97 مليار يوان، حيث تغطي المشاريع المذكورة مجالات متنوعة تضم الزراعة الحديثة، والطاقة النظيفة، والطب والصحة، والاقتصاد الرقمي، والتعاون السياحي.
وأوضحت البيانات – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أنه من بين نتائج التعاون هناك 50 مشروعا تعاونيا، و218 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها 157.1 مليار يوان، منها 33 مشروعا قيمتها 45.83 مليار يوان للتنفيذ في خارج الصين، و185 مشروعا قيمتها 111.27 مليار يوان للتنفيذ في داخل البلاد.
وأضافت أن هناك 135 مشروعا تجاريا تبلغ قيمتها 13.87 مليار يوان، منها 25 مشروعا قيمتها 6.99 مليار يوان للتنفيذ في خارج الصين، و110 مشاريع قيمتها 6.88 مليار يوان للتنفيذ في داخلها.
أ.ش.أ
MENAFN24092023000202011048ID1107129293
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