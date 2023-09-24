أكثر من 170 مليار يوان نتائج مثمرة لمعرض الصين والدول العربية

وأوضحت البيانات – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أنه من بين نتائج التعاون هناك 50 مشروعا تعاونيا، و218 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها 157.1 مليار يوان، منها 33 مشروعا قيمتها 45.83 مليار يوان للتنفيذ في خارج الصين، و185 مشروعا قيمتها 111.27 مليار يوان للتنفيذ في داخل البلاد.

وأضافت أن هناك 135 مشروعا تجاريا تبلغ قيمتها 13.87 مليار يوان، منها 25 مشروعا قيمتها 6.99 مليار يوان للتنفيذ في خارج الصين، و110 مشاريع قيمتها 6.88 مليار يوان للتنفيذ في داخلها.

أ.ش.أ