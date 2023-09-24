3.69 تريليون دولار تداولات سوق النقد الأجنبي في الصين خلال أغسطس

3.69 تريليون دولار تداولات سوق النقد الأجنبي في الصين خلال أغسطس
التاريخ
9/24/2023 6:02:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، تسجيل سوق الصرف الأجنبي الصينية تداولات بقيمة 26.45 تريليون يوان (3.69 تريليون دولار أمريكي) في شهر أغسطس الماضي.
ومن حيث الأسواق، بلغ حجم التداولات في سوق العملاء 3.45 تريليون يوان، في حين بلغ حجمها في سوق ما بين البنوك 23 تريليون يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
ومن حيث المنتجات، بلغ حجم التداولات التراكمية للسوق الفورية 9.6 تريليون يوان، في حين بلغت في سوق المشتقات 16.85 تريليون يوان.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين، تم تداول 173.78 تريليون يوان في سوق الصرف الأجنبي الصيني.
أ.ش.أ
MENAFN24092023000202011048ID1107129292
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