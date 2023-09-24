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3.69 تريليون دولار تداولات سوق النقد الأجنبي في الصين خلال أغسطس

9/24/2023 6:02:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، تسجيل سوق الصرف الأجنبي الصينية تداولات بقيمة 26.45 تريليون يوان (3.69 تريليون دولار أمريكي) في شهر أغسطس الماضي.

ومن حيث الأسواق، بلغ حجم التداولات في سوق العملاء 3.45 تريليون يوان، في حين بلغ حجمها في سوق ما بين البنوك 23 تريليون يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ومن حيث المنتجات، بلغ حجم التداولات التراكمية للسوق الفورية 9.6 تريليون يوان، في حين بلغت في سوق المشتقات 16.85 تريليون يوان.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين، تم تداول 173.78 تريليون يوان في سوق الصرف الأجنبي الصيني.

أ.ش.أ

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