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أوراكل تشتري رقائق بنحو 100 مليون دولار من أمبير كومبيوتينج

9/24/2023 6:02:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت شركة“أوراكل” الأمريكية على الدفع المسبق مقابل رقائق المعالجات التي صنعتها شركة“أمبير كومبيوتينج Ampere Computing” الناشئة.

وبحسب بيان أمس الجمعة، من المقرر أن تدفع“أوراكل” نحو 104.1 مليون دولار بشكل مسبق، مقابل مشتريات الرقائق من الشركة الناشئة.

واستثمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية نحو 400 مليون دولار في الشركة الناشئة من خلال سندات قابلة للتحويل في عامها المالي 2023، بحسب“رويترز”.

وفي وقت سابق، أعلنت“أوراكل” أنه يمكن للعملاء تشغيل قاعدة البيانات عبر خدمتها السحابية أو الخوادم المحلية باستخدام معالجات“أمبير” التي تستخدم تقنيات شركة“آرم” البريطانية.

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