أوراكل تشتري رقائق بنحو 100 مليون دولار من أمبير كومبيوتينج

أوراكل تشتري رقائق بنحو 100 مليون دولار من أمبير كومبيوتينج
التاريخ
9/24/2023 6:02:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
وافقت شركة“أوراكل” الأمريكية على الدفع المسبق مقابل رقائق المعالجات التي صنعتها شركة“أمبير كومبيوتينج Ampere Computing” الناشئة.
وبحسب بيان أمس الجمعة، من المقرر أن تدفع“أوراكل” نحو 104.1 مليون دولار بشكل مسبق، مقابل مشتريات الرقائق من الشركة الناشئة.
واستثمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية نحو 400 مليون دولار في الشركة الناشئة من خلال سندات قابلة للتحويل في عامها المالي 2023، بحسب“رويترز”.
وفي وقت سابق، أعلنت“أوراكل” أنه يمكن للعملاء تشغيل قاعدة البيانات عبر خدمتها السحابية أو الخوادم المحلية باستخدام معالجات“أمبير” التي تستخدم تقنيات شركة“آرم” البريطانية.
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