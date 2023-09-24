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روسيا تعتزم زيادة الإنفاق بنسبة 26% في ميزانية 2024

9/24/2023 6:02:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا أمس الجمعة إن موسكو تعتزم زيادة الإنفاق بالميزانية بواقع 25.8 بالمئة إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في 2024.

وتنفق موسكو بسخاء على قواتها المسلحة مع استمرار ما تسميه“عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، ومن المتوقع أيضا زيادة الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس.

ومن المتوقع، بحسب ميشوستين، أن يكون حجم الإنفاق في العام المقبل مساويا لنحو 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال في اجتماع حكومي بثه التلفزيون أن خطط العام المقبل بها تصور لوجود عجز ضئيل في الميزانية مع توقع حصد عوائد بقيمة 35 تريليون روبل.

وتبحث الحكومة خطط الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة. وأفادت بلومبرج نيوز أمس الجمعة بأن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل ليرتفع إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9% في 2023 و2.7% في 2021.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من أربعة تريليونات روبل (41.9 مليار دولار) سنويا من أجل سد عجز الميزانية.

وأضاف سيلوانوف أن ميزانية العام المقبل مستندة إلى توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل.

ومع ارتفاع تكاليف الدفاع، سجل الاقتصاد الروسي تعافيا متواضعا مدعوما بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف زجت بالفعل بالميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار وتزامن هذا مع انخفاض عوائد التصدير.

ورفعت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى المثلين ليتجاوز 100 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز في تقرير حصري في أغسطس، إذ ارتفعت تكاليف الحرب في أوكرانيا وزادت الضغط على الموارد المالية لموسكو.

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