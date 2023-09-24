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400 مليون دولار غرامة على إنتل في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي

9/24/2023 6:02:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) غُرّمت شركة إنتل 376 مليون يورو (400 مليون دولار) أمس الجمعة في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين تقريبا لعرقلة الشركات المنافسة.

وألغت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في العام الماضي غرامة أولية قياسية بلغت 1.06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى. والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

لكنها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن إنتل أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان“أكدت المحكمة العامة أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت إنتل إنها تقيّم خياراتها.

رويترز

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