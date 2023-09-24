400 مليون دولار غرامة على إنتل في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي

400 مليون دولار غرامة على إنتل في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/24/2023 6:02:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
غُرّمت شركة إنتل 376 مليون يورو (400 مليون دولار) أمس الجمعة في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين تقريبا لعرقلة الشركات المنافسة.
وألغت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في العام الماضي غرامة أولية قياسية بلغت 1.06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى. والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.
لكنها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن إنتل أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان“أكدت المحكمة العامة أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي”.
وقالت إنتل إنها تقيّم خياراتها.
رويترز
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