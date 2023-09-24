تيك توك شوب منافس حقيقي للتجارة الإلكترونية

بدأ متجر“تيك توك شوب” هذا الشهر نشاطه في الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، إذ تضم ما يقرب من 150 مليون مستخدم نشط. يمكن للمستهلكين أن يشتروا المنتجات المربوطة بمقاطع الفيديو أو عروض البث المباشر على غرار قناة“كيو في سي” (QVC)، التي تبيع منتجات لمتسوقين من منازلهم. يمكنهم أيضاً الولوج إلى المتجر الإلكتروني عبر علامة تبويب خاصة بالتسوق معروضة بوضوح على الصفحة الرئيسية في التطبيق، بغرض التصفح والبحث عن منتجات.

هنالك من قد يستخفون بمسعى“تيك توك” الجديد، إذ يعتقدون أن الأميركيين ليسوا معتادين على التسوق عبر مقاطع الفيديو. توقفت“ميتا بلاتفورمز” عن تقديم خاصية التسوق عبر البث المباشر في“فيسبوك” العام الماضي.

تمثل إندونيسيا قصة توعية في هذا الشأن، فبعد إطلاق المتجر هناك في 2021، يوشك“تيك توك شوب” أن يتجاوز مبيعات ثالث كبرى شركات التجارة الإلكترونية في البلاد، وهي“لازادا” (Lazada) المدعومة من مجموعة“علي بابا” القابضة والقائمة منذ أكثر من عقد. يقضي المستخدمون في إندونيسيا نحو ساعة في المتوسط يومياً في تصفح التطبيق، حالهم حال المستخدمين في الولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، لا تكترث“تيك توك” بتحقيق مكاسب عبر التطبيق في إندونيسيا، وهي ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين. تهدف الشركة لإثبات أن منصتها تستطيع مساعدة العلامات التجارية والمصنّعين في تحويل اهتمام المستخدم إلى مبيعات فعلية.

تُعد تلك الاستراتيجية مصدر صداع كبير لمنافسيها ممن رسخوا وضعهم في السوق. بدأت“شوبي” (Shopee)، وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا وتملكها شركة“سي” (Sea) التي تتخذ في سنغافورة مقراً لها، تدر أرباحاً للمرة الأولى في الربع الرابع من 2022. لكن مصدر التهديد التنافسي يدفعها لإعادة تسريع وتيرة استثماراتها بغرض تعزيز النمو، وهو ما يقلص الأرباح.

بلغت إيرادات التشغيل في قسم التجارة الإلكترونية بالشركة في الربع الثاني 66 مليون دولار، بانخفاض قدره 40% مقارنة بالربع المنتهي في ديسمبر، وقد استثمرت“على بابا” 845 مليون دولار إضافية في“لازادا” في يوليو. لقد كان“تيك توك شوب” ثوري الأثر لدرجة أن حكومة إندونيسيا تدرس حظر التجارة الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي.

أكبر نجاحات“تيك توك” دون شك تكمن في أنها منصة للتواصل الاجتماعي والترفيه، إذ جذب التطبيق مستخدمين أصغر سناً يقضون وقتاً أطول في تصفح التطبيق مما يقضونه على“فيسبوك”. لكن المنصة لم تكن أفضل وجهة لشركات الإعلان التقليدية.

يبلغ معدل التحويل هناك، أو نسبة المستخدمين الذين يتخذون الخطوة التي يرغبها المعلنون، 1.85% مقابل ما يصل إلى 9.2% على“فيسبوك”، وفقاً لبيانات من“مومنتم وركس” (Momentum Works)، وهي شركة استشارات مقرها سنغافورة. السبب في ذلك على الأرجح هو قاعدة المستخدمين الأصغر سناً واستخدام الشاشة كلها لعرض مقاطع الفيديو في التطبيق. لذا، تحرص“تيك توك” على التنويع وإيجاد مصدر آخر للإيرادات.

لاقى مصطلح“وظائف للفتيات الكسولات” (lazy girl jobs) رواجاً هذا الصيف على“تيك توك”، إذ عبّر المستخدمون من مواليد الجيل زد عن رغبتهم في الحصول على أعمال حرة توفر لهم قدراً من المرونة والتوازن بين العمل والحياة. وماذا عن البث المباشر والتجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي؟ مؤكد أن“تيك توك” تتلهف للتجريب.

اقتصاد الشرق