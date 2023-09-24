موديز: الذكاء الاصطناعي يهدد الاقتصادات كثيفة العمالة بتوترات سياسية

وفي الوقت نفسه حذّرت“موديز”، في تقرير صادر مؤخراً، من تأثيره على الاقتصادات كثيفة العمالة والمعتمدة على قطاعات الخدمات بصورة كبيرة، لأنها ستكون الأكثر عرضة للخطر. وقد تنشأ توترات سياسية، ما يخلق معضلات للحكومات في نهجها تجاه سياسة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القضايا الأخلاقية والأمنية، بما في ذلك إساءة استخدام التكنولوجيا والتي ستكون من ضمن المخاطر الأخرى.

“موديز” أشارت إلى أن التبني السريع لتلك التكنولوجيا حتى الآن من قبل الشركات والأفراد يشير إلى أن تأثيرها قد يتم الشعور به بسرعة أكبر مما كان عليه الحال مع التقنيات التحويلية الأخرى. ومع ذلك، فإن قدراتها الإبداعية تزيد من احتمالية فقدان الوظائف في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.

نوهت الوكالة إلى أن التبني السريع وواسع النطاق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤدي إلى خلق توترات اجتماعية وسياسية، حيث إن الاعتماد السريع لتطبيقاته سيؤدي إلى إزاحة العمال عن المهام التي تتطلب مهارات معتدلة بأجور مرتفعة. وإذا لم يتم خلق وظائف بديلة بمرتبات مرتفعة، فإن تسريح العمالة من الطبقة المتعلمة وذوي المهارات سيحدث على الأغلب، مع ارتفاع فرص عدم المساواة في الدخل.

ورجحت الوكالة، أن تواجه الحكومات التحدي المتمثل في تقييم الفوائد المكتسبة من الاعتماد عليه على نطاق واسع مقابل مخاطره الاجتماعية المحتملة.

يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على زيادة الإنتاجية وتعويض الفجوة في المهارات ورفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل بشكل يتجاوز التقدم الذي تحقق سابقاً من الذكاء الاصطناعي. فقدرته على إنتاج المحتوى وتوليد الأكواد سيؤدي إلى تسريع الابتكار التكنولوجي. فالكفاءة والابتكار المكتسبان من الذكاء الاصطناعي التوليدي سيظهر أولاً في الخدمات والقطاعات الإبداعية، لينتشر بعد ذلك عبر القطاعات الأخرى.

الاقتصادات التي تعاني من شيخوخة السكان أو نقص المهارات ستكون المستفيد الأكبر. غير أن فوائدها على الاقتصاد الكلي لن تصبح ملموسة إلا بعد انتشار هذه التكنولوجيا على نطاق واسع في كل الاقتصادات.

اقتصاد الشرق



