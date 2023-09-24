9.5 % انخفاضًا بالناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية

9.5 % انخفاضًا بالناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية
التاريخ
9/24/2023 6:02:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 9.5% ليصل إلى 10 مليارات و85 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11 مليارًا و146 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأرجعت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت – هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3% مسجلة 3 مليارات و646 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 4 مليارات و460 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022.
وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5% مسجلة 3 مليارات و170 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2% مسجلة 475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% مسجلة في الربع الثاني من 2023 ما قيمته 6 مليارات و861 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 7 مليارات و121 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من 2022.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارًا و630 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و225 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 206 ملايين و100 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 5 مليارات و24 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
يذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من 2023 (حتى نهاية يونيو 2023) سجل انخفاضًا بنسبة 2.4% ليصل إلى 20 مليارًا و394 مليونًا و200 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022، والتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 20 مليارًا و889 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
أ.ش.أ
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