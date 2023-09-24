9.5 % انخفاضًا بالناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية

وأرجعت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت – هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3% مسجلة 3 مليارات و646 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 4 مليارات و460 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022.

وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5% مسجلة 3 مليارات و170 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2% مسجلة 475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% مسجلة في الربع الثاني من 2023 ما قيمته 6 مليارات و861 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 7 مليارات و121 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من 2022.

وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارًا و630 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و225 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 206 ملايين و100 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 5 مليارات و24 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.

يذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من 2023 (حتى نهاية يونيو 2023) سجل انخفاضًا بنسبة 2.4% ليصل إلى 20 مليارًا و394 مليونًا و200 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022، والتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 20 مليارًا و889 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.

أ.ش.أ