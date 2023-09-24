بورصة دبي للطاقة تسجل ارتفاعًا 18% في حجم التسليم الفعلي لخام نفط عُمان في 6 شهور
التاريخ
9/24/2023 6:02:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت أحجام التسليم الفعلي لخام نفط عُمان ببورصة دبي للطاقة في نهاية النصف الأول من عام 2023 بنسبة 18%، فيما شهدت أحجام التداول للخام نموًّا ملحوظًا بلغ 15%.
وقال مديرعام بورصة دبي رائد بن خليفة السلامي – في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت – إنّ عقد خام نفط عُمان الآجل مستمر في جذب عدد كبير من المتداولين من حول العالم ما يؤكد على مكانة العقد وأهميته في أسواق النفط العالمية كأداة مثالية للتحوط وإدارة المخاطر المالية، مشيرا إلى أن أحجام التداول لشهر التسليم ارتفعت من 361 مليون برميل في النصف الأول من عام 2022 إلى 415 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
وأوضح أن أحجام التداول بلغت 106 ملايين برميل من شهر مارس وصولًا إلى أغسطس 2023 مقارنةً بـ 90 مليون برميل عن الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف السلامي أنَّ النصف الأول من العام الحالي اتسم بالإيجابية على مختلف الأصعدة وذلك بسبب التزام البورصة المستمر بالشفافية وتقديم منصة تداول متكاملة وآمنة، مؤكدًا حرص البورصة على تزويد المتداولين بالأدوات التي تمكنهم من إدارة المخاطر المالية في أسواق النفط والتي تتسم بالتقلبات والتذبذبات اليومية.
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