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بورصة دبي للطاقة تسجل ارتفاعًا 18% في حجم التسليم الفعلي لخام نفط عُمان في 6 شهور

9/24/2023 6:02:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أحجام التسليم الفعلي لخام نفط عُمان ببورصة دبي للطاقة في نهاية النصف الأول من عام 2023 بنسبة 18%، فيما شهدت أحجام التداول للخام نموًّا ملحوظًا بلغ 15%.

وقال مديرعام بورصة دبي رائد بن خليفة السلامي – في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت – إنّ عقد خام نفط عُمان الآجل مستمر في جذب عدد كبير من المتداولين من حول العالم ما يؤكد على مكانة العقد وأهميته في أسواق النفط العالمية كأداة مثالية للتحوط وإدارة المخاطر المالية، مشيرا إلى أن أحجام التداول لشهر التسليم ارتفعت من 361 مليون برميل في النصف الأول من عام 2022 إلى 415 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وأوضح أن أحجام التداول بلغت 106 ملايين برميل من شهر مارس وصولًا إلى أغسطس 2023 مقارنةً بـ 90 مليون برميل عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف السلامي أنَّ النصف الأول من العام الحالي اتسم بالإيجابية على مختلف الأصعدة وذلك بسبب التزام البورصة المستمر بالشفافية وتقديم منصة تداول متكاملة وآمنة، مؤكدًا حرص البورصة على تزويد المتداولين بالأدوات التي تمكنهم من إدارة المخاطر المالية في أسواق النفط والتي تتسم بالتقلبات والتذبذبات اليومية.

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