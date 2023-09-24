وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يبحثون سبل تفعيل التعاون بعدة مجالات

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يبحثون سبل تفعيل التعاون بعدة مجالات
التاريخ
9/24/2023 6:02:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
بحث وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.
وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أنه في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينهم، تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.
وتناول الوزراء كذلك الأوضاع في المنطقة ، حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما بحثوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.
واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.
أ ش أ
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