السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع أوبك بلس في استقرار أسواق البترول العالمية

وأضاف الأمير فيصل في كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة حريصة على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.

وبين أن سياسة أوبك بلس أسهمت في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي، في استقرار أسواق البترول وتوازنها كما بدا واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في عام 2022، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم.

رويترز