المركزي الأوروبي: طفرة الوقود لن تعرقل كبح التضخم

المركزي الأوروبي: طفرة الوقود لن تعرقل كبح التضخم
التاريخ
9/24/2023 6:02:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، عضو البنك المركزي الأوروبي، إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط لن تعرقل جهود البنك لكبح التضخم.
اضاف لإذاعة“فرانس إنتر” يوم السبت:“نحن منتبهون للغاية، لكننا لا نشكك في تراجع التضخم الأساسي. وأضاف:“توقعاتنا أن يتم خفض التضخم إلى نحو 2% في 2025”.
قفزة أسعار النفط
تستند أحدث توقعات التضخم الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي- التي تتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلك إلى هذا المستوى- إلى انخفاض سعر النفط إلى 77.9 دولار للبرميل في 2025 من 82.7 دولار هذا العام.
مع ذلك؛ فإن القفزة الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط الخام تشير إلى عودة سعر 100 دولار للبرميل إلى الصورة من جديد. هذا يذكر محافظي البنوك المركزية بأن عصر التقلبات الذي بشرت به جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا لن ينتهي.
كان البنك المركزي الأوروبي رفع الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة على التوالي ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4%.
أكد فيليروي، الذي يرأس البنك المركزي الفرنسي، أنه يجب الحفاظ على هذا المستوى للسيطرة على التضخم-وهي تعليقات تشير إلى أنه لا يفضل الزيادات المستقبلية في هذه المرحلة. قال:“من وجهة نظر اليوم، الصبر أكثر أهمية من رفع أسعار الفائدة أكثر”.
اقتصاد الشرق
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