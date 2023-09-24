Sunday, 24 September 2023 02:11 GMT

المركزي الأوروبي: طفرة الوقود لن تعرقل كبح التضخم

9/24/2023 6:02:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، عضو البنك المركزي الأوروبي، إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط لن تعرقل جهود البنك لكبح التضخم.

اضاف لإذاعة“فرانس إنتر” يوم السبت:“نحن منتبهون للغاية، لكننا لا نشكك في تراجع التضخم الأساسي. وأضاف:“توقعاتنا أن يتم خفض التضخم إلى نحو 2% في 2025”.

قفزة أسعار النفط

تستند أحدث توقعات التضخم الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي- التي تتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلك إلى هذا المستوى- إلى انخفاض سعر النفط إلى 77.9 دولار للبرميل في 2025 من 82.7 دولار هذا العام.

مع ذلك؛ فإن القفزة الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط الخام تشير إلى عودة سعر 100 دولار للبرميل إلى الصورة من جديد. هذا يذكر محافظي البنوك المركزية بأن عصر التقلبات الذي بشرت به جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا لن ينتهي.

كان البنك المركزي الأوروبي رفع الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة على التوالي ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4%.


أكد فيليروي، الذي يرأس البنك المركزي الفرنسي، أنه يجب الحفاظ على هذا المستوى للسيطرة على التضخم-وهي تعليقات تشير إلى أنه لا يفضل الزيادات المستقبلية في هذه المرحلة. قال:“من وجهة نظر اليوم، الصبر أكثر أهمية من رفع أسعار الفائدة أكثر”.

اقتصاد الشرق

MENAFN24092023000202011048ID1107129278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث