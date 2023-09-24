المركزي الأوروبي: طفرة الوقود لن تعرقل كبح التضخم

اضاف لإذاعة“فرانس إنتر” يوم السبت:“نحن منتبهون للغاية، لكننا لا نشكك في تراجع التضخم الأساسي. وأضاف:“توقعاتنا أن يتم خفض التضخم إلى نحو 2% في 2025”.

قفزة أسعار النفط

تستند أحدث توقعات التضخم الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي- التي تتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلك إلى هذا المستوى- إلى انخفاض سعر النفط إلى 77.9 دولار للبرميل في 2025 من 82.7 دولار هذا العام.

مع ذلك؛ فإن القفزة الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط الخام تشير إلى عودة سعر 100 دولار للبرميل إلى الصورة من جديد. هذا يذكر محافظي البنوك المركزية بأن عصر التقلبات الذي بشرت به جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا لن ينتهي.

كان البنك المركزي الأوروبي رفع الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة على التوالي ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4%.





أكد فيليروي، الذي يرأس البنك المركزي الفرنسي، أنه يجب الحفاظ على هذا المستوى للسيطرة على التضخم-وهي تعليقات تشير إلى أنه لا يفضل الزيادات المستقبلية في هذه المرحلة. قال:“من وجهة نظر اليوم، الصبر أكثر أهمية من رفع أسعار الفائدة أكثر”.

اقتصاد الشرق