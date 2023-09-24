الحديد والصلب تنفي دراسة نقل معدات وأفران لشركات تابعة

جاء ذلك ردًا على استفسارت البورصة بشأن ما يتداول بعنوان“قطاع الأعمال تدرس نقل عدد من معدات وأفران“الحديد والصلب” لاستخدامها في شركات تابعة”.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في أعمال التصفية وليس لديها علم بما يتداول.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على تقرير المصفى عن نشاط التصفية للفترة من يوليو 2022 حتى نهاية ديسمبر الماضي.

واعتمدت العمومية قائمة المركز المالي في ديسمبر 2022 وحساب التصفية عن النصف الأول من العام المالي الجاري بصافي ربح قدره 25.12 مليون جنيه.

وقررت العمومية تكليف محمد أبوالفتوح عيسى للقيام بأعمال المصفى للحديد والصلب المصرية بديلًا عن هشام نظمي فهمي.

وأوصت العمومية الشركة، بضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضرريبي للانتهاء من أعمال التصفية، وإنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين وعمل تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لكل شركة.

كما أوصتها بتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظاً على حقوق الدائنين.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تقرير المصفى عن نشاط التصفية خلال النصف الأول من العام الماضي.

واعتمدت العمومية المركز المالي في 30 يونيو الماضي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة بخسارة قدرها 926.99 مليون جنيه.

وأوصت العمومية الشركة، بضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضرريبي للانتهاء من أعمال التصفية، وإنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين وعمل تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لكل شركة.

كما أوصتها بتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظا على حقوق الدائنين.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بعدم اختصارها بالنظر في التظلم الخاص بقرار تصفية شركة“الحديد والصلب المصرية”.

وتقدم وكيل المساهم محمود صلاح الحسيني السيد إمام، بتظلم ضد قرار الرقابة المالية الصادر بتاريخ أول ديسمبر 2021، بشأن تصفية الشركة.

وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وقررت الرقابة إعادة التداول لحين قيام الهيئة في النظر بتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتنظيم عملية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.

وشددت الرقابة على ضرورة قيام المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الافصاح عنه من معلومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها.

وأوضحت أن إجراءات التصفية لا زالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت قبول استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود مصفى شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 15 يونيو الماضي وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.

ووجهت العممومية المصفى بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.