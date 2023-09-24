أرباح“مطاحن مصر العليا” السنوية ترتفع إلى 196.8 مليون جنيه

أرباح“مطاحن مصر العليا” السنوية ترتفع إلى 196.8 مليون جنيه
التاريخ
9/24/2023 6:02:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر العليا بنسبة 31% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 196.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 150.1 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 2.39 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وقال عبدالقادر السيد، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر العليا، إن صومعة طيبة الجديدة، التى يتم إنشاؤها على مساحة 8 أفدنة بمدينة طيبة الجديدة، فى محافظة الأقصر، من المستهدف الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل.
أضاف الرئيس التنفيذى للشركة لـ”البورصة”، أن الصومعة الجديدة بسعة تخزينية 30 ألف طن باستثمارات 100 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة تعمل حاليًا على إعادة تأهيل وتطوير المطحن المحلى بمدينة قوص، باستثمارات تترواح بين 5 و7 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 200 طن بهدف رفع الكفاءة وزيادة الجودة.
أوضح أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، والورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين، مؤكدًا أنها تتم بشكل تتابعى بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة، حيث يتم خصم حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.
قال الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر العليا، إن الشركة اشترت نحو 286 ألف طن قمح خلال الموسم الحالى.
أضاف السيد أن الشركة لديها 9 صوامع بسعة تخزينية 188 ألف طن بجانب 4 بناكر لتخزين القمح بسعة تخزينية 100 ألف طن، بجانب تجهيز جميع الصوامع لاستقبال القمح المحلى قبل بدء الموسم من خلال إجراء جميع الصيانات اللازمة.
لفت عبدالقادر السيد، إلى أن الشركة تستهدف شراء 264 ألف طن قمح خلال الموسم الحالى، بينما بلغ إجمالى الكمية التى تم شرائها منذ بداية الموسم حتى الآن 10.7 ألف طن.
تعمل شركة مطاحن مصر العليا، فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية ويقع مقر الشركة فى محافظة سوهاج، وتم تأسيسها عام 1965.
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