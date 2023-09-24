أرباح“مطاحن مصر العليا” السنوية ترتفع إلى 196.8 مليون جنيه

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 2.39 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وقال عبدالقادر السيد، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر العليا، إن صومعة طيبة الجديدة، التى يتم إنشاؤها على مساحة 8 أفدنة بمدينة طيبة الجديدة، فى محافظة الأقصر، من المستهدف الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل.

أضاف الرئيس التنفيذى للشركة لـ”البورصة”، أن الصومعة الجديدة بسعة تخزينية 30 ألف طن باستثمارات 100 مليون جنيه.

أضاف أن الشركة تعمل حاليًا على إعادة تأهيل وتطوير المطحن المحلى بمدينة قوص، باستثمارات تترواح بين 5 و7 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 200 طن بهدف رفع الكفاءة وزيادة الجودة.

أوضح أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، والورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين، مؤكدًا أنها تتم بشكل تتابعى بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة، حيث يتم خصم حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.

قال الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر العليا، إن الشركة اشترت نحو 286 ألف طن قمح خلال الموسم الحالى.

أضاف السيد أن الشركة لديها 9 صوامع بسعة تخزينية 188 ألف طن بجانب 4 بناكر لتخزين القمح بسعة تخزينية 100 ألف طن، بجانب تجهيز جميع الصوامع لاستقبال القمح المحلى قبل بدء الموسم من خلال إجراء جميع الصيانات اللازمة.

لفت عبدالقادر السيد، إلى أن الشركة تستهدف شراء 264 ألف طن قمح خلال الموسم الحالى، بينما بلغ إجمالى الكمية التى تم شرائها منذ بداية الموسم حتى الآن 10.7 ألف طن.

تعمل شركة مطاحن مصر العليا، فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية ويقع مقر الشركة فى محافظة سوهاج، وتم تأسيسها عام 1965.