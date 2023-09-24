اليابان تعتزم تكثيف العمل لرفع قيود الصين عن واردات المأكولات البحرية

اليابان تعتزم تكثيف العمل لرفع قيود الصين عن واردات المأكولات البحرية
التاريخ
9/24/2023 6:02:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلنت الحكومة اليابانية، عزمها تكثيف دعواتها للصين لإنهاء تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية الذي فرضته في أعقاب بدء عملية تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة“فوكوشيما دايتشي” النووية في المحيط الهادئ.
وذكرت الحكومة – حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأحد، أنها ستواصل جهودها لإقناع الصين برفع قيودها بأي طريقة ممكنة، وذلك بعد مرور شهر على بدء تصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ.
وكانت الصين قد علقت جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية؛ ردا على بدء الحكومة اليابانية في 24 أغسطس الماضي تصريف المياه المخففة والمعالجة من محطة“فوكوشيما” النووية المعطلة في المحيط.
تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أكبر مستورد للمأكولات البحرية اليابانية، وذلك وفقا لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك اليابانية؛ إذ بلغت قمية واردات العام الماضي نحو 590 مليون دولار.
أ ش أ
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