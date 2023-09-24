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اليابان تعتزم تكثيف العمل لرفع قيود الصين عن واردات المأكولات البحرية

9/24/2023 6:02:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الحكومة اليابانية، عزمها تكثيف دعواتها للصين لإنهاء تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية الذي فرضته في أعقاب بدء عملية تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة“فوكوشيما دايتشي” النووية في المحيط الهادئ.

وذكرت الحكومة – حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأحد، أنها ستواصل جهودها لإقناع الصين برفع قيودها بأي طريقة ممكنة، وذلك بعد مرور شهر على بدء تصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ.

وكانت الصين قد علقت جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية؛ ردا على بدء الحكومة اليابانية في 24 أغسطس الماضي تصريف المياه المخففة والمعالجة من محطة“فوكوشيما” النووية المعطلة في المحيط.

تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أكبر مستورد للمأكولات البحرية اليابانية، وذلك وفقا لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك اليابانية؛ إذ بلغت قمية واردات العام الماضي نحو 590 مليون دولار.

أ ش أ

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